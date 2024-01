Moderna : le directeur optimiste pour 2024, le titre s'envole

Le 02 janvier 2024 à 17:48 Partager

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Stéphane Bancel, le dirigeant de Moderna estime que le scénario quinquennal le plus optimiste établi en 2018 est en train de se réaliser.



'Alors que nous réfléchissons à l'année écoulée, notre engagement à tirer parti de l'ARNm pour fournir des médicaments transformateurs aux patients n'a jamais été aussi fort', explique le responsable qui indique disposer de la plateforme, de la technologie, des ressources et de l'équipe nécessaires pour établir 'une nouvelle ère de médecine'.



Parallèlement, le laboratoire indique se préparer au lancement potentiel de son vaccin expérimental contre levirusrespiratoire syncytial (VRS) en 2024.



'Notre objectif pour 2024 et 2025 est de stimuler la croissance des ventes et la rentabilité', poursuit le responsable. Stéphane Bancel prévoit d'ailleurs un doublement du nombre de programmes en phase 3 d'ici 2025 et de lancer jusqu'à 15 produits en cinq ans.



'Nous prévoyons d'atteindre le seuil de rentabilité en 2026, à mesure que les revenus augmenteront et que les coûts de R&D à un stade avancé diminueront, lorsque les grands essais cliniques de phase 3 actuels prendront fin et donneront lieu à de nombreux lancements potentiels de nouveaux produits', a-t-il conclu.



A la suite de cette annonce, le titre s'envole de plus de 13% à New York.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.