Moderna : le vaccin semble efficace contre les variants

Moderna indique que les études sur les individus vaccinés montrent que son vaccin contre le Covid ' a produit des titres neutralisants contre toutes les principales variantes émergentes testées ', y compris les variantes dites britannique et sud-africaine.



Si aucune réduction des titres neutralisant n'a été constatée sur la souche britannique, ils ont diminué de six fois avec le variant sud-africain mais ' restent au-dessus des niveaux qui devraient être protecteurs ', rassure Moderna.



Moderna indique poursuivre ses recherches et pourrait développer un vaccin de rappel plus spécifiquement orienté pour lutter contre le variant sud-africain.



' Par prudence et en tirant parti de la flexibilité de notre plate-forme d'ARNm, nous faisons progresser un nouveau candidat de rappel de variante contre le variant identifié pour la première fois en République d'Afrique du Sud dans la clinique afin de déterminer s'il sera plus efficace d'augmenter les titres contre ceci et les variantes potentiellement futures', a déclaté Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



