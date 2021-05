Moderna : Coronavirus-L'UE aura reçu 1 milliard de doses de vaccins fin septembre-document

BRUXELLES, 25 mai (Reuters) - L'Union européenne (UE) s'attend à avoir reçu un peu plus d'un milliard de doses de vaccin contre le COVID-19 à la fin septembre, selon un document dont les dirigeants européens ont pris connaissance vendredi.

Le calendrier des livraisons de vaccins présenté dans ce document préparé par la Commission européenne, dont Reuters a pu consulter une copie, suggère donc que l'ensemble des 450 millions d'Européens pourraient être vaccinés d'ici à la fin septembre.

Après des débuts poussifs, les campagnes vaccinales nationales à travers l'UE accélèrent avec la progression des livraisons depuis le printemps. L'UE prévoyait jusqu'ici de n'avoir vacciné que 70% de sa population adulte d'ici la fin de l'été.

Selon ce document, qui synthétise les livraisons des quatre vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments (AEM) - soit celui de Pfizer et BioNTech et ceux de Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson - l'UE prévoit de recevoir 413 millions de doses lors du trimestre en cours, puis 529 millions de doses sur la période juillet-septembre.

Les Vingt-Sept ont déjà reçu un total de 106 millions de doses au cours des trois premiers mois de l'année.

(Sabine Siebold et Francesco Guarascio, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)