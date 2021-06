Moderna : Corovavirus-Taïwan annonce que 240.000 doses de vaccin arriveront vendredi

TAIPEI, 18 juin (Reuters) - Le vice-ministre de l'Intérieur de Taïwan, Chen Tsung-yen, a annoncé que 240.000 doses supplémentaires du vaccin contre le COVID-19 développé par Moderna arriveront vendredi.

Seuls environ 5% des 23,5 millions de Taïwanais ont reçu au moins une injection jusqu'à présent, les commandes ayant été retardées par des pénuries mondiales.

Taïwan a déjà reçu et commencé à administrer 150.000 doses du vaccin de Moderna, et en a commandé environ 5 millions. (Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Camille Raynaud)