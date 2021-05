Moderna : création d'un nouveau centre à Varsovie

Moderna a annoncé son intention d'établir un centre de services commerciaux internationaux à Varsovie, en Pologne, dans le cadre du développement de son infrastructure mondiale.



Le centre Moderna International Business Services (MIBS) vient compléter les six entités commerciales qui ont déjà été établies en Europe.



Le centre devrait employer environ 160 personnes lorsqu'il sera pleinement opérationnel. Moderna prévoit de commencer son activité dans ce centre au cours du troisième trimestre 2021.



'Varsovie est un lieu incontournable pour ce pôle mondial de services aux entreprises compte tenu de l'accès aux talents, des coûts d'exploitation, des affaires et de la qualité des infrastructures.' a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.