Moderna : le vaccin efficace chez les ados, selon une étude

Moderna a annoncé aujourd'hui qu'une étude de phase 2/3 de son vaccin Covid (ARNm-1273) a montré l'efficacité du sérum chez les adolescents.



En effet, aucun cas de Covid n'a été observé chez les participants qui avaient reçu deux doses du vaccin Moderna et une efficacité vaccinale de 93% a été observée chez les participants séronégatifs à partir de 14 jours après la première dose.



Baptisée TeenCOVE, cette étude s'appuie sur plus de 3700 participants âgés de 12 à 18 ans aux États-Unis.



Le vaccin a été généralement bien toléré avec un profil d'innocuité et de tolérabilité généralement cohérent avec l'étude de phase 3 chez les adultes, précise le laboratoire.



Moderna prévoit de soumettre ces données aux régulateurs du monde entier début juin.





