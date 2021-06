Moderna : nouveau directeur médical début juillet

Moderna annonce la nomination de Paul Burton comme directeur médical, avec prise d'effet le 6 juillet prochain. Il rejoindra le comité exécutif de la société de biotechnologies, et sera sous la responsabilité directe du CEO Stéphane Bancel.



Il remplacera Tal Zaks qui quitte Moderna après six ans de services. Paul Burton travaillait précédemment, depuis 16 ans, chez Johnson & Johnson : depuis mars 2020, il était le directeur des affaires médicales globales de sa filiale Janssen Pharmaceuticals.



