Moderna : résultats encourageants contre les variants Covid

A l'issue d'études conduites sur les sérums d'individu vaccinés avec son vaccin Covid, Moderna affirme que des titres neutralisants ont été générés contre toutes les variantes du virus testées (bêta, kappa, Delta, Eta, ainsi que d'autres variantes identifiées pour la première fois en Ouganda et en Angola).



' Ces nouvelles données sont encourageantes et renforcent notre conviction que le vaccin Moderna Covid-19 devrait rester protecteur contre les variantes nouvellement détectées ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Le laboratoire indique poursuivre une stratégie de développement clinique contre les variantes émergentes pour lutter de manière proactive contre la pandémie alors que le virus continue d'évoluer.



