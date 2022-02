Moderna : nouveau programme de rachats d'actions

Moderna annonce que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour trois milliards de dollars, succédant à celui pour un milliard de dollars annoncé en août dernier et qui a été pleinement réalisé à fin janvier.



Le groupe de biotechnologies affiche pour les trois derniers mois de l'année un bénéfice net de 4,9 milliards de dollars, soit un BPA de 11,29 dollars, pour des revenus de 7,2 milliards, portés par les ventes de son vaccin Spikevax contre la Covid-19.



'Nous continuons d'étendre et faire progresser notre pipeline ARNm avec 44 programmes en développement et attendons des publications cliniques plus tard en 2022 dans des maladies génétiques rares et en oncologie', indique son CEO Stéphane Bancel.



