Moderna : nouvelles données positives dans Omicron

Le groupe de biotechnologies Moderna annonce de nouvelles données cliniques sur son candidat de rappel bivalent contre la Covid-19, mRNA-1273.214, contenant l'ARNm-1273 (Spikevax) et un candidat vaccin ciblant la variante préoccupante Omicron.



Une dose de rappel de 50 μg d'ARNm-1273.214 a atteint tous les critères d'évaluation prédéfinis, y compris une réponse d'anticorps neutralisants supérieure contre Omicron un mois après l'administration, par rapport au vaccin original ARNm-1273.



Le profil d'innocuité et de tolérabilité de l'ARNm-1273.214 est conforme à la dose de rappel antérieure d'ARNm-1273. Une soumission réglementaire est prévue pour les prochaines semaines afin de permettre son utilisation cet automne.



