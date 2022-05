Moderna : présente des avancées dans la recherche

Moderna a présenté de nouveaux résultats de recherche dans le cadre de la cinquième journée annuelle de la science et de la technologie de la société.



'La Journée de la science et de la technologie nous donne l'occasion de montrer notre leadership dans les médicaments à base d'ARNm. Ayant investi en permanence dans notre plateforme d'ARNm depuis plus de 10 ans, Moderna est bien placée pour continuer à apporter des médicaments innovants au monde grâce à la technologie de nouvelle génération', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Le laboratoire explique que dans la plupart des cas, l'administration efficace de médicaments à base d'ARNm est rendue possible par l'encapsulation de l'ARNm dans de minuscules gouttelettes lipidiques (graisses), appelées nanoparticules lipidiques (LNP) afin de le protéger contre la dégradation et de faciliter l'absorption par les cellules.



Moderna annonce notamment des avancées dans le développement de nombreux LNP propriétaires, chacun étant adapté pour cibler différents types de cellules et optimisé pour différentes voies d'administration.



