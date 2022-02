Moderna prévoit de vendre au moins 19 mrd USD de vaccins anti-Covid en 2022

New York (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique américain Moderna a déjà reçu des commandes pour 19 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 en 2022 et des options pour environ 3 milliards de dollars supplémentaires, selon un communiqué diffusé jeudi.

L'entreprise estime que le virus "évoluera vers une phase endémique en 2022 et, par conséquent, (...) s'attend à ce que les ventes soient plus importantes au second semestre 2022 qu'au premier semestre", est-il précisé dans le document.

Le laboratoire est actuellement en discussions pour des ventes supplémentaires en 2022 mais aussi en 2023, y compris d'une version du vaccin plus spécifiquement destinée à lutter contre le variant Omicron.

En 2021, Moderna a dégagé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards de dollars, dont 17,7 milliards liés à la vente de 807 millions de doses de vaccins.

Le groupe, déficitaire depuis sa création en 2010 jusqu'en 2020, en a retiré les fruits: il a dégagé un bénéfice net de 12,2 milliards de dollars l'an dernier.

Le vaccin de Moderna à deux doses, Spikevax, avait été autorisé en urgence en décembre 2020 aux Etats-Unis avant de recevoir le feu vert de plus de 70 autres pays.

Il a été pleinement approuvé par l'agence américaine du médicament fin janvier pour les personnes à partir de 18 ans.

Dopé par le succès de son vaccin contre le Covid-19 qui utilise la technologie de l'ARN messager (mRNA), Moderna teste désormais cette technologie dans 44 programmes destinés à traiter ou prévenir diverses maladies, dont 25 sont en cours d'essais cliniques.

Pfizer, qui a vendu pour 36,8 milliards de dollars de son propre vaccin anti-Covid développé avec la biotech allemande BioNTech en 2021, prévoit de son côté d'en écouler encore pour 32 milliards de dollars cette année.

afp/rp