Moderna est attendu en baisse à Wall Street après avoir déclaré s’attendre à ce queses ventes de produits respiratoires se situent entre 8 et 15 milliards de dollars en 2027, avec un bénéfice d'exploitation entre 4 et 9 milliards de dollars. Ce segment sera soutenu par 6 à 8 milliards de dollars d'investissements supplémentaires en recherche et développement au cours des prochaines années.