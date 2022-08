© AOF 2022

Moderna va porter plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation de brevets relatifs à sa plateforme ARNm, source des vaccins Covid développés par les trois parties. "Cette technologie révolutionnaire était essentielle au développement du vaccin à ARNm Covid-19 de Moderna, Spikevax", a déclaré la société dans un communiqué. "Pfizer et BioNTech ont copié cette technologie, sans l'autorisation de Moderna, pour fabriquer Comirnaty", ajoute le communiqué.Stéphane Bancel, PDG de Moderna, a déclaré que l'entreprise cherchait à protéger la technologie qui lui a coûté des milliards de dollars d'investissements au cours de la décennie qui a précédé la pandémie.Moderna a déclaré en 2020 qu'elle ne ferait pas valoir ses brevets tant que la pandémie se poursuivrait, mais elle a maintenant mis à jour son engagement.La biotech ne poursuivra pas les brevets pour les vaccins utilisés dans les 92 pays à revenu faible ou intermédiaire dans le cadre de l'engagement de Gavi Covax Advance Market, mais s'attend à ce que Pfizer et BioNTech respectent maintenant ses droits de propriété intellectuelle.