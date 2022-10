Pfizer/BioNTech-Le booster adapté aux sous-variants BA4 et BA5 d'Omicron bien tolérés lors d'essais cliniques

13 octobre (Reuters) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé jeudi que le booster adapté aux sous-variants BA4 et BA5 d'Omicron a généré une forte réponse immunitaire et a été bien toléré lors des essais cliniques.

Le vaccin adapté au variant Omicron du coronavirus fabriqué par Pfizer et Moderna a déjà été approuvé par plusieurs pays, notamment aux États-Unis pour les adultes et, plus récemment, pour les enfants dès l'âge de 5 ans.

Les autorités de régulation de la santé de l'Union européenne et des États-Unis avaient déjà approuvé ce vaccin adapté le mois dernier, même si les données des essais cliniques n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là.

"Alors que nous attendons dans les semaines à venir des données plus consistantes sur la réponse immunitaire de l'essai clinique de notre vaccin bivalent adapté (aux sous-variants) BA4/BA5 d'Omicron, nous sommes heureux de voir des réponses encourageantes seulement une semaine après la vaccination des adultes d'âge différent", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer. (Reportage Ludwig Burger à Francfort, Manas Mishra à Bengaluru, version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)