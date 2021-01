Revue de presse de ce dimanche 10 janvier 2021

Sydney (awp/ats) - Le coronavirus fait toujours les titres de la presse dominicale, notamment son impact économique ou la pertinence de fermer les écoles. Le nombre de victimes de la Dépakine en Suisse de même que ce que savait l'OFT dans le scandale CarPostal sont aussi abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: Swissmedic devrait autoriser le vaccin de l'entreprise Moderna mardi ou au plus tard mercredi, selon plusieurs sources interrogées par la SonntagsZeitung. L'évaluation scientifique du vaccin est, à quelques détails près, terminée. Pour l'approbation du vaccin, qui est produit par le fabricant suisse Lonza, une licence d'exploitation est encore nécessaire. Dès que l'approbation sera délivrée, 20'000 doses du vaccin seront disponibles en un jour, comme le prévoit le contrat passé avec Moderna, explique dans le journal Nora Kronig, vice-directrice de l'Office fédéral de la santé publique.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Le nombre d'infections a été considérablement réduit au printemps grâce à la fermeture des écoles, selon une nouvelle étude de l'EPFZ dont Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung se font l'écho. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques se sont basés sur des données anonymes provenant des opérateurs de téléphonie mobile helvétiques. Ils ont évalué 1,5 milliard de micromouvements de la population suisse entre le 10 février et le 26 avril 2020. Tous les changements de zone de code postal ont été pris en compte. Ils ont utilisé ces données pour évaluer l'impact des différentes mesures sur la mobilité. Résultat: la fermeture des écoles à la mi-mars a permis de réduire la mobilité de 21,6% au cours de la période observée. C'est donc l'une des mesures les plus efficaces après l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes (-24,9%) et la fermeture des restaurants, bars et magasins (-22,3%). Les scientifiques ont également mesuré l'effet plus large de la fermeture des écoles sur les cas de Covid-19 et concluent que cette mesure a entraîné une diminution du nombre de cas d'environ un cinquième. L'étude n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs.

SONNTAGSBLICK: Entre 74'500 et 75'500 personnes sont mortes en Suisse l'année dernière. C'est 10% de plus que l'année précédente, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés par le SonntagsBlick. Une part considérable de l'augmentation est probablement due au Covid-19.

SONNTAGSBLICK/SONNTAGSZEITUNG: Deux tiers de tous les restaurants et auberges de Suisse souffrent de problèmes de liquidités en raison de la pandémie. C'est le résultat d'une enquête de la faîtière GastroSuisse, relayée par le SonntagsBlick. Si la Confédération n'apporte pas rapidement un soutien financier, près de la moitié des entreprises actives dans la gastronomie sont menacées de fermeture. Dans l'ensemble, 98 % des restaurateurs interrogés ont déclaré avoir un besoin urgent d'aide financière. Les préoccupations de la branche ne sont pas nouvelles, souligne pour sa part la SonntagsZeitung. Même avant le déclenchement de la pandémie, la plupart des restaurants suisses se portaient mal. Selon l'enquête 2020 de GastroSuisse, seuls 38 % des établissements généraient un rendement suffisant par rapport au capital investi.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSZEITUNG: Le commerce mondial des masques de protection passe par la Suisse, où des millions de francs suisses sont gagnés sous forme de commissions, rapporte la NZZ am Sonntag. Pour l'expert en matière de blanchiment d'argent Daniel Thelesklaf, cela n'est pas surprenant. Il n'existe pratiquement aucun autre centre financier qui présente la même stabilité géopolitique, la même expertise professionnelle et la même efficacité. M. Thelesklaf met toutefois en garde contre les risques de réputation. Selon la SonntagsZeitung, au printemps 2020, les jeunes entrepreneurs de la société Emix, qui ont empoché 9,90 francs suisses par masque, sont devenus millionnaires. Selon le Département de la défense, le prix était trop élevé. Entre-temps, des poursuites pénales ont été engagées. Les contrats avec Emix ont été approuvés par le médecin principal de l'armée et un cadre de la pharmacie de l'armée.

NZZ AM SONNTAG: Les deux nouvelles mutations du coronavirus en provenance de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud se propagent rapidement en Suisse. L'épidémiologiste Richard Neher de l'Université de Bâle s'attend à ce que la variante britannique soit dominante en Suisse dès la fin février, indique-t-il dans la NZZ am Sonntag. C'est une mauvaise nouvelle car avec la poursuite de la propagation du virus, le taux de reproduction effectif R augmentera à nouveau. Afin de pouvoir détecter la variante sur la base de fragments génétiques individuels, la virologiste genevoise Isabella Eckert a mis au point une procédure de test qui peut être utilisée par différents laboratoires en Suisse. Cela devrait faciliter le suivi des contaminations.

NZZ AM SONNTAG: Jusqu'à présent, l'économie suisse s'en est plutôt bien sortie face à la pandémie. Les perspectives sont bonnes, selon Eric Scheidegger, chef de la Direction de la politique économique du Seco. Pour l'année en cours et l'année prochaine, on peut s'attendre à une croissance économique de 3 %, a déclaré M. Scheidegger dans un entretien avec la NZZ am Sonntag. Dans un scénario positif, même une croissance de 4 % est possible. L'année dernière, l'économie suisse avait déjà fait face à la pandémie bien mieux que celle des pays voisins. Alors que le recul en Suisse atteignait environ 3%, il était de 6% en Allemagne et en Autriche. En France et en Italie, la baisse a atteint 9%. Selon les estimations de la Confédération, les pertes économiques de la Suisse depuis le début de la pandémie s'élèvent à 72 milliards de francs suisses.

Pour changer de sujet:

SONNTAGSZEITUNG: L'Office fédéral des transports (OFT) était bien conscient des importants transferts de bénéfice entre les différentes divisions de CarPostal, rapporte la SonntagsZeitung en se basant sur des procès-verbaux non publiés. Dans l'un d'eux, un fonctionnaire de l'OFT a déclaré que la pratique du transfert des bénéfices était courante dans l'industrie. Cependant, a-t-il dit, l'OFT a quelque peu extirpé cette pensée des entreprises à partir de 2014. Une porte-parole de l'OFT indique qu'à aucun moment l'Office n'a toléré des pratiques illégales de la part des entreprises de transports.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Une étude coréalisée par le CHUV suggère que le nombre de victimes de la Dépakine en Suisse serait beaucoup plus élevé que le chiffre mentionné par Swissmedic dans un rapport publié fin 2019, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Dans son rapport, Swissmedic reconnaît 39 malformations ou retards psychiques provoqués par cet antiépileptique entre 1990 et 2018 et note que le dernier cas annoncé remonte à 2014. Selon l'étude, qui vient d'être publiée dans la revue "Swiss Medical Weekly", le nombre de cas est plus élevé et plusieurs d'entre eux dateraient de 2018. Pour arriver à cette conclusion, ses auteurs se sont basés sur des données extraites des fichiers 2014-2018 de l'assurance privée Helsana, qui couvrent 15% de la patientèle en Suisse. Ils ont ensuite extrapolé les chiffres à l'ensemble du pays. Il en ressort notamment que, bien que les risques et les précautions à prendre aient été connus, 80 femmes enceintes ont quand même reçu du valproate de sodium (la substance active de la Dépakine), sur ordonnance jusqu'à leur accouchement entre 2014 et 2018. Un porte-parole de Swissmedic indique ne pas avoir connaissance de cette nouvelle étude mais précise que les chiffres sont régulièrement mis à jour. Quatorze cas ont ainsi été annoncés depuis la publication du rapport et certains datent de 2017.

NZZ AM SONNTAG: Le président des Verts Balthasar Glättli veut positionner son parti plus à gauche, affirme la NZZ am Sonntag en se basant sur le plan climatique révisé des Verts, qui sera officiellement présenté mardi prochain. Ce dernier prévoit d'interdire l'importation de produits issus de l'élevage industriel, de réduire la publicité pour une consommation inutile et, d'une manière générale, de réduire le nombre de biens et d'augmenter les relations. Il doit y avoir un contre-modèle à la société d'abondance. M. Glättli souhaite que son parti débatte à nouveau de manière plus fondamentale et est favorable à un débat sur les valeurs des Verts. En outre, il veut assouplir la relation des Verts aux interdictions. A titre d'exemple, il mentionne l'interdiction des nouvelles voitures à essence à partir de 2025. Cette décision serait selon lui plus libérale que les taxes incitatives de la politique des transports.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.