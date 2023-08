Modi's Navnirman Limited est une société basée en Inde qui exerce ses activités dans le secteur de l'immobilier. Sur le marché de l'immobilier résidentiel, l'entreprise se concentre sur les catégories de logements moyens et abordables. Son modèle d'entreprise centré sur le client consiste à concevoir et à développer ses produits pour répondre aux besoins des consommateurs, quel que soit leur niveau de prix. Ses projets sont généralement de type résidentiel et résidentiel-commercial. La société propose une gamme de projets en cours et à venir, notamment Rashmi Enclave, Rashmi Jewel, Rashmi Terrace, Rashmi Heights, Rashmi Kavita, Rashmi Celestia et Rashmi Square, qui représentent une surface totale estimée à environ 5,88 millions de mètres carrés. Ses projets achevés comprennent Badshah Residency, Rashmi Kunj, Mrunali, Rashmi Sadhna, Rashmi Sheela, Rashmi Chaya et Rashmi Tara. La filiale de la société comprend Shree Modi's Navnirman Private Limited (SMNPL).

Secteur Construction de logements