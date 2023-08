Modine Manufacturing Company est spécialisée dans les systèmes et les composants de gestion thermique. Elle fournit des composants de chauffage et de refroidissement, des produits d'équipement d'origine et des systèmes à des marchés mondiaux diversifiés. La société Climate Solutions et Performance Technologies. Le segment Climate Solutions fournit des solutions et des composants à haut rendement énergétique et à climatisation contrôlée pour un large éventail d'applications. Le segment Climate Solutions vend des produits de transfert de chaleur, des produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (HVAC et réfrigération), ainsi que des solutions de refroidissement pour centres de données. Le segment Performance Technologies conçoit et fabrique des technologies de refroidissement par air et par liquide pour les véhicules, l'énergie stationnaire et les applications industrielles. Le segment Performance Technologies fournit également des solutions thermiques avancées aux clients des véhicules commerciaux et automobiles zéro émission et hybrides, ainsi que des produits de revêtement et des services d'application.