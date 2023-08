ModivCare Inc. est une société de services de santé basés sur la technologie qui fournit une suite de solutions intégrées de soins de soutien pour les payeurs publics et privés et leurs membres. La société propose des solutions de transport médical non urgent (NEMT), de soins personnels et de surveillance à distance des patients (RPM). Les secteurs d'activité de la société comprennent le transport médical non urgent, les soins personnels, la télésurveillance des patients et les services généraux et autres. Le secteur NEMT de la société opère principalement sous les marques ModivCare Solutions et Circulation. Le secteur des soins personnels opère sous les marques Simplura et Care Finders et fournit des soins personnels aux populations de patients des programmes Medicaid, Medicare et Private Pay qui ont besoin d'une surveillance des soins et d'une assistance pour les activités de la vie quotidienne. Le segment RPM opère sous la marque VRI et est un fournisseur de solutions de surveillance à distance des patients, y compris les systèmes d'intervention d'urgence personnelle, la surveillance des fonctions vitales et les solutions d'engagement des patients basées sur les données.

Secteur Installations et services en soins de santé