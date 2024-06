Modular Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux en phase de développement. La société se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation d'une pompe à insuline utilisant une technologie modernisée pour augmenter l'adoption de la pompe sur le marché du diabète. Grâce à la création d'une pompe à patch en deux parties, MODD1, la société cherche à desservir les marchés du diabète de type 1 et de type 2. Grâce à ses méthodes de mesure de l'insuline, la société est en mesure d'éviter les mécanismes complexes et de construire un produit candidat en utilisant uniquement des pièces provenant de chaînes de fabrication d'électronique grand public à haut volume. Elle fournit une pompe à insuline qui permet de distribuer de l'insuline basale (débit constant) et de l'insuline en bolus (dosage au moment des repas). Il s'agit également d'une voie de migration naturelle vers des pompes multi-chambres/multi-liquides, offrant potentiellement un éventail de nouvelles thérapies aux patients souffrant de diabète et d'autres maladies.