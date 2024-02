Modulight Oyj est une entreprise technologique basée en Finlande qui conçoit, commercialise et fabrique des produits laser, notamment des semi-conducteurs, des modules laser, des systèmes laser complets connectés au nuage, ainsi que des logiciels et des services d'analyse connexes pour les entreprises de technologie et de technologie médicale exigeantes et les marchés cibles du monde entier. Modulight fournit des lasers biomédicaux pour des applications médicales, notamment l'oncologie, l'ophtalmologie et la génétique, ainsi que d'autres diagnostics pour les segments médicaux et biomédicaux. En outre, l'entreprise propose des solutions laser biomédicales personnalisées, y compris la longueur d'onde, la puissance optique et l'ingénierie du faisceau de sortie du laser, grâce à sa propre usine de fabrication et à son propre processus de semi-conducteur. Modulight Oyj est la société mère du groupe. Les filiales de la société comprennent Modulight China Export A Oy, Leaptek Photonics Oy et Modulight USA Inc.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés