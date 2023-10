Moelis & Company est une banque d'investissement indépendante d'envergure mondiale. La société fournit des conseils stratégiques et financiers à une clientèle diversifiée, comprenant des entreprises, des sponsors financiers, des gouvernements et des fonds souverains. Elle fournit des services de conseil financier intégrés à l'échelle mondiale dans tous les grands secteurs industriels. Elle fournit des conseils professionnels à ses clients sur leurs décisions critiques, y compris les fusions et acquisitions, les recapitalisations et les restructurations, les transactions sur les marchés des capitaux et d'autres questions de financement d'entreprise. Elle fournit également des conseils stratégiques globaux et des services de levée de fonds privés aux promoteurs de fonds privés, y compris des conseils sur le marché secondaire, des solutions de levée de fonds sur mesure et des levées de fonds primaires. La société combine des capacités locales et régionales avec une connaissance du marché international afin de fournir des informations intégrées dans plus de 21 sites en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie.