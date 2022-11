Le courtier américain en crypto-monnaies Genesis déclare qu'il s'efforce d'éviter le dépôt de bilan

Citant des personnes ayant connaissance de la situation, le rapport indique que les cabinets d'avocats Proskauer Rose et Kirkland & Ellis sont consultés par des groupes de créanciers, qui cherchent à éviter une situation similaire à la descente rapide en faillite de la bourse de crypto-monnaies FTX.

"Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de l'activité de prêt sans avoir besoin d'un quelconque dépôt de bilan", a déclaré un porte-parole de Genesis.

Les représentants de Proskauer et K&E n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Nous avons entamé des discussions avec des investisseurs potentiels et nos principaux créanciers et emprunteurs, y compris Gemini et DCG, afin de convenir d'une solution qui renforce la liquidité globale de notre activité de prêt et répond aux besoins des clients", a déclaré Derar Islim, directeur général par intérim de Genesis, aux clients dans une lettre consultée par Reuters.

Ce rapport intervient alors que les régulateurs des valeurs mobilières des États américains enquêtent sur Genesis Global Capital dans le cadre d'une vaste enquête sur l'interconnexion des sociétés de crypto-monnaies, a rapporté Barron's la semaine dernière, citant un commentaire du directeur de la Commission des valeurs mobilières de l'Alabama.

Genesis a engagé la banque d'investissement Moelis & Company "pour évaluer la meilleure stratégie possible de préservation des actifs et effectuer une feuille de route", a déclaré la société dans la lettre.

La branche de prêt de crypto du courtier américain en actifs numériques Genesis Trading a suspendu les rachats de clients au début du mois, citant la défaillance soudaine de FTX, où son activité de produits dérivés a environ 175 millions de dollars de fonds bloqués, avait déclaré la société.

La société de capital-risque Digital Currency Group, qui possède Genesis Trading et le gestionnaire d'actifs en cryptomonnaies Grayscale, doit 575 millions de dollars à la branche de prêt de cryptomonnaies de Genesis, a déclaré le directeur général de Digital Currency Barry Silbert aux actionnaires ce mois-ci.