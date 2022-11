Le créancier de crypto-monnaies Genesis engage un conseiller en restructuration - New York Times

La société n'a pas encore pris de décision finale sur la faillite et il était encore possible de l'éviter, ajoute le NYT.

Genesis n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur cette affaire.

Plus tôt ce mois-ci, la bourse de crypto-monnaies FTX s'est placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites dans le cadre de l'explosion la plus médiatisée de la crypto-monnaie à ce jour, après que les traders aient retiré des milliards de la plateforme en trois jours et que la bourse rivale Binance ait abandonné un accord de sauvetage.

L'effondrement de FTX a suscité des inquiétudes quant à un effet de contagion sur d'autres entreprises déjà ébranlées par le ralentissement du marché des crypto-monnaies cette année.

Lundi, Genesis avait affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de déposer son bilan de façon imminente, quelques jours après avoir suspendu les rachats de ses clients en invoquant l'effondrement de FTX.