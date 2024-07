Moelis & Company est une banque d'investissement mondiale indépendante qui fournit des conseils et des solutions stratégiques à une clientèle diversifiée, comprenant des entreprises, des gouvernements et des sponsors financiers. La société aide ses clients à atteindre leurs objectifs stratégiques en leur offrant des services de conseil financier intégrés et complets dans divers secteurs d'activité. Elle conseille ses clients sur leurs décisions critiques, notamment en matière de fusions et acquisitions, de recapitalisations et de restructurations, de transactions sur les marchés des capitaux, de levées de fonds privés et de transactions secondaires, ainsi que sur d'autres questions liées au financement des entreprises. Il dispose d'une franchise de conseil en fusions et acquisitions et en stratégie, conseillant ses clients sur les fusions, les acquisitions, les ventes et les cessions, les missions de comités spéciaux et la défense des actionnaires. Pour ses clients à la recherche de solutions pour les marchés de capitaux, elle agit également en tant qu'agent de placement, conseiller ou teneur de livre pour une série de mandats de levée de capitaux et fournit des conseils généraux sur les marchés de capitaux. Il sert ses clients à partir de 23 sites.