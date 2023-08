Mogo Inc. est une société de finance numérique basée au Canada. La société fournit des solutions numériques pour aider les consommateurs à contrôler leur santé financière. Grâce à l'application Mogo (app), les consommateurs peuvent accéder à un compte de dépenses numérique avec la carte Visa Platine prépayée Mogo qui offre une compensation automatique des émissions de carbone, une surveillance mensuelle de la cote de crédit et une protection contre la fraude d'identité, ainsi qu'un accès à des prêts personnels et hypothécaires. Son appli MogoTrade propose des transactions boursières sans commission qui aident les utilisateurs à réaliser un investissement. La société, avec sa filiale Moka, propose aux Canadiens des investissements automatisés et entièrement gérés à frais fixes. Elle propose également des prêts numériques et des hypothèques. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Carta Worldwide, la Société propose également une plateforme de paiements numériques qui alimente des programmes de cartes pour des sociétés mondiales établies et des sociétés fintech en Europe et au Canada.