Le douzième rapport annuel environnemental, social et de gouvernance de Mohawk Industries se concentre sur l'innovation pour un avenir meilleur

CALHOUN, Géorgie, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans son douzième rapport environnemental, social et de gouvernance annuel publié aujourd'hui en ligne (mohawksustability.com), Mohawk Industries, le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde, souligne son engagement à innover pour un avenir meilleur grâce à des initiatives stratégiques qui sont meilleures pour les personnes, la planète et les performances de l'entreprise.

« Chaque année, ce rapport évalue de manière quantitative nos progrès dans des domaines importants tels que les émissions de carbone et notre utilisation des ressources naturelles, et il fournit également des informations sur ce qui nous définit comme une organisation », a déclaré Jeff Lorberbaum, président-directeur général de Mohawk. « Nous investissons dans nos employés, en respectant ce qui les rend uniques et en les aidant à s'épanouir grâce à un travail qui compte. Nous créons des produits innovants qui donnent aux espaces une ambiance plus saine et plus inspirante où les gens vivent et travaillent. Nous avons considérablement réduit notre consommation d'eau et d'énergie, et nous incorporons davantage de matériaux recyclés dans nos produits, y compris plus de 30 milliards de bouteilles en plastique au cours des cinq dernières années. »

En 2021, Malisa Maynard a rejoint Mohawk en tant que vice-présidente du développement durable. Mme Maynard s'est concentrée sur le développement d'une stratégie de durabilité globale qui s'appuie sur les forces existantes et accepte de nouveaux défis de croissance.

« L'innovation est la langue commune de Mohawk », a déclaré Mme Maynard. « Il y a une passion et une créativité énormes autour de l'amélioration continue et un désir de mieux exécuter tous les aspects de notre entreprise. En identifiant les points communs entre les entreprises de Mohawk, nous avons mis en place un cadre qui définit véritablement ce que signifie la durabilité dans l'ensemble de l'entreprise. Nous répondons à nos objectifs ESG par le biais d'équipes interfonctionnelles qui collaboreront pour définir des objectifs et des initiatives axés sur les personnes et la planète. »

La stratégie ESG actualisée de la société a également gagné en importance grâce à l'introduction des piliers Personnel, Planète et Performance avec des buts et objectifs clés pour chaque catégorie représentant le détail de l'engagement de Mohawk à innover pour un avenir meilleur.

« Mohawk a passé la dernière décennie à travailler à des réductions de 25 % des émissions, de l'eau et de l'enfouissement des déchets », a déclaré Mme Maynard. « Il y a eu de grands progrès. Nous continuons à travailler sur nos objectifs et nous les actualiserons, y compris les mesures ESG élargies, au fur et à mesure que nous mettons en œuvre notre nouveau processus de gouvernance. »

En plus d'affirmer la philosophie ESG de Mohawk, le rapport met en évidence le portefeuille de produits complet de Mohawk qui domine l'industrie en matière de technologie durable et de circularité des produits. Les collections de moquettes Mohawk aux États-Unis offrent aux consommateurs des options de fibres renouvelables (laine), recyclées (polyester) et partiellement biosourcées (SmartStrand) tout en offrant un style et des performances inégalés. En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'offre de moquette en laine héritée de Godfrey Hirst est complétée par ses collections Eco+ partiellement biosourcées.

Dans le secteur des revêtements de sol commerciaux, Mohawk Group propose le plus grand portefeuille de produits sans liste rouge de l'industrie et a récemment lancé The Waterways Project, qui promeut la santé des rivières grâce à des journées de nettoyage à travers les États-Unis. Ce projet comprend également l'introduction de produits biophiles - des collections inspirées par les rivières et les paysages riverains et adaptées à de multiples environnements commerciaux.

Mohawk est le plus grand producteur de dalles de céramique au monde, et plus de 450 des produits de dalles de sol et muraux de l'entreprise contiennent des produits recyclés avant et après consommation.

De même, en tant que plus grand fabricant de revêtements de sol stratifiés aux États-Unis et en Europe, les produits de Mohawk sont principalement fabriqués à partir de fibres et de copeaux de bois récupérés provenant de sources durables. Chaque année, l'usine de revêtements de sol résilients de Mohawk récupère des milliers de tonnes de matériaux PVC destinés à l'enfouissement et les transforme en revêtement de sol en vinyle de luxe (LVT).

L'activité de panneaux européens de la société a introduit une technologie unique et innovante pour recycler la fibre de bois des panneaux MDF et HDF, permettant ainsi à la société de réutiliser ce matériau pour produire des panneaux de fibres de haute qualité. Le processus conservera à terme 380 000 tonnes de CO 2 par an stockées dans des fibres de bois qui ont bénéficié d'une seconde vie.

La plupart des réalisations de Mohawk en matière de développement durable proviennent du parcours continu et créatif de la société visant à améliorer la durabilité de ses produits et opérations. Le rapport détaille la manière dont Mohawk utilise le biocarburant, a investi dans l'énergie solaire et éolienne, a réduit la consommation d'eau et récupère et réutilise les déchets pour produire des produits de haute qualité dans le monde entier.

En 2021, trois des unités commerciales de Mohawk ont pris de nouveaux engagements liés au climat. Mohawk Group a signé The Climate Pledge avec un engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Unilin Group s'est engagé à fixer des objectifs alignés sur l'initiative Science Based Targets. Godfrey Hirst a obtenu la certification Climate Active en s'engageant à réduire les émissions de carbone. Tous ces éléments font partie de l'objectif global de la société consistant à réduire les émissions de portée 1 et de portée 2, à divulguer les émissions de portée 3 et à développer des objectifs scientifiques d'ici 2024.

« Notre rapport ESG numérique offre une vue d'ensemble du travail de Mohawk dans le monde entier, et nous invitons tout le monde à consulter les informations en ligne et à nous faire part de ses commentaires », a déclaré Mme Maynard. « Nous sommes fiers de notre parcours jusqu'à présent, mais nous continuons d'écouter, d'apprendre, de grandir, de tester de nouvelles idées et de nous efforcer d'obtenir de meilleurs résultats. Nous adoptons des objectifs ambitieux, et nous nous engageons à accomplir le travail important nécessaire pour les atteindre. »

Le rapport environnemental, social et de gouvernance de Mohawk est disponible exclusivement en ligne sur mohawksustability.com .

À propos de Mohawk

Mohawk Industries est un leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent Mohawk, American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces vingt dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Contact :

ROBERT WEBB, COMMUNICATIONS D'ENTREPRISE

robert_webb@mohawkind.com