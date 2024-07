Mohawk Industries, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de revêtements des sols. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Mohawk, Aladdin, American Olean, Bigelow, Century Flooring, Columbia Flooring, Dal-Tile, Durkan, Horizon, Karastan, Lees, Merit, PureBond, Quick-Step, Uniclic, Unilin, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - tapis et moquettes (38,3%) ; - produits de carrelage (35,2%) : carreaux en céramique, en porcelaine, en marbre et en pierres naturelles ; - parquets (16,5%) : parquets massifs, parquets stratifiés et parquets en vinyle ; - autres (10%). A fin 2021, le groupe dispose de 69 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,2%), Europe (27,8%), Russie (4%) et autres (13%).