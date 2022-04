Mohawk Industries publie ses résultats du premier trimestre 30/04/2022 | 19:51 Envoyer par e-mail :

Commentant les performances du premier trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Les résultats de Mohawk ont dépassé nos attentes alors que les ventes du premier trimestre ont atteint un record historique, reflétant des prix plus élevés, la croissance de nos activités de céramique, une amélioration du secteur commercial et des bénéfices de nos petites acquisitions. Le bénéfice d'exploitation a dépassé nos prévisions car la dynamique de nos activités de céramique mondiales a compensé la hausse des coûts énergétiques européens, l'amélioration des stratégies opérationnelles a fait progressé les résultats des revêtements de sol en Amérique du Nord et notre gestion des pressions du marché européen a bénéficié aux revêtements de sol dans le reste du monde. »

Au cours du trimestre, nous avons mené nos opérations à des niveaux élevés sur la plupart des marchés afin de traiter les retards de commande et de reconstituer notre inventaire. Au cours de l'année écoulée, des augmentations rapides des coûts ont nécessité plusieurs mesures de tarification pour faire face à l'inflation. Nous avons mis en œuvre ces augmentations sans précédent sur nos marchés et annoncé des hausses supplémentaires dans l'ensemble de l'entreprise alors que l'inflation continue d'augmenter. Nous contrôlons également les dépenses de SG&A, améliorons l'efficacité opérationnelle et introduisons de nouvelles fonctionnalités de produits innovantes. Sur certains marchés, notre croissance au cours du trimestre a été limitée par les contraintes d'inventaire et de production. Nous mettons en œuvre plusieurs projets d'expansion afin de répondre à la demande pour nos produits à croissance plus élevée, de créer de nouvelles innovations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Les catégories que nous étendons incluent le stratifié américain, les comptoirs LVT et quartz, le stratifié européen, les dalles de porcelaine haut de gamme et les produits céramiques spécialisés, ainsi que les dalles de céramique au Brésil et au Mexique. Nos récentes acquisitions capitalistiques en Europe renforcent nos activités croissantes d'isolation et de panneaux. Les ventes de nos produits restent solides et la conception et les caractéristiques que nous apportons sur le marché nous donnent des avantages compétitifs à tous les prix.

Les conditions du marché des revêtements de sol restent favorables, même lorsque les gouvernements augmentent les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. L'emploi atteint des niveaux élevés et les salaires augmentent sur la plupart de nos marchés. Des millions de milléniaux à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine forment des ménages et souhaitent devenir propriétaires. Contrairement aux cycles antérieurs, l'inventaire des logements aux États-Unis est historiquement bas, davantage de maisons individuelles sont en construction et le déficit des logements aux États-Unis nécessitera des années pour aligner l'offre sur la demande. La rénovation devrait rester forte avec la hausse de l'équité dans les logements et les acheteurs de maisons existantes terminent toujours des projets à long terme qu'ils ont lancés au cours des dernières années. Les nouvelles constructions commerciales et la rénovation continuent de se renforcer à mesure que les conditions commerciales s'améliorent et que des projets qui ont été retardés en raison de la pandémie sont lancés.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et d'inflation en hausse, Mohawk a continué de générer une croissance des ventes, de générer un solide flux de trésorerie et de maintenir un effet de levier historiquement faible. Compte tenu de la sous-évaluation de nos actions par rapport à nos bénéfices, notre conseil d'administration a approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 500 millions de dollars en février. Nous avons acquis 2,1 millions d'actions au cours du premier trimestre pour un total de 307 millions de dollars. Depuis le début de l'année 2020, nous avons acquis 8,5 millions d'actions représentant 12 % du solde en souffrance, reflétant notre confiance dans la croissance et la rentabilité à long terme de Mohawk.

« Pour le premier trimestre, le chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a augmenté de 14,5 % en données publiées et de 18,5 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment s'est établie à 9,4 %, en raison d'améliorations des prix et de la composition, compensées par la hausse de l'inflation, y compris la crise du gaz en Europe et une saisonnalité plus normale. Notre activité céramique aux États-Unis continue d'accroître ses ventes et ses marges en améliorant sa gamme de produits et en mettant en œuvre plusieurs hausses de prix pour couvrir l'inflation. Nos ventes aux États-Unis doivent être affectées de manière positive en fournissant des alternatives aux importations de carrelages, qui augmentent les prix et connaissent des retards d'expédition. Nos ventes de plans de travail en quartz connaissent une croissance rapide, et pour répondre à la demande, nous avons commencé la construction afin d'étendre la capacité sur notre installation de plans de travail au Tennessee. Les résultats de nos activités céramiques au Mexique et au Brésil ont continué d'être solides, même si nos ventes au cours du trimestre sont limitées par de faibles niveaux d'inventaire. Pour alléger les contraintes, nous avons augmenté les capacités au Mexique, et nous négocions actuellement avec les agences gouvernementales des permis et des incitations pour construire une nouvelle installation de carrelage de porcelaine au Brésil. Dans notre activité céramique européenne, les ventes au cours du premier trimestre ont augmenté à mesure que la demande des consommateurs s'est renforcée, et nos clients ont augmenté les niveaux de stocks en prévision de l'inflation. La production de céramique en Europe a été interrompue lorsque l'approvisionnement en argile ukrainienne en Europe occidentale a cessé. Nous avons anticipé les problèmes d'approvisionnement et augmenté les niveaux de stocks avant l'invasion pour éviter d'interrompre notre production. Les prix du gaz naturel pour le reste de l'année ont augmenté par rapport aux estimations précédentes, augmentant nos coûts futurs. Nous avons amélioré nos résultats en augmentant les prix plus que prévu et en améliorant notre mix de produits.

« Pour ce trimestre, le chiffre d'affaires net du segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté de 14,2 % en publié ou de 22,1 % à taux de change constant. La marge d'exploitation du segment s'est élevée à 15,3 % en données publiées et à 15,5 % sur une base ajustée, affectée par l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact des taux de change, partiellement compensée par des gains de prix et de la composition au cours du trimestre. Dans des conditions difficiles, l'équipe de direction du segment a pris des mesures pour gérer l'escalade des coûts de l'énergie, la hausse de l'inflation et l'instabilité des chaînes d'approvisionnement. Malgré de multiples augmentations de prix, nous sommes à la traîne de la hausse rapide des coûts en Europe et avons annoncé des hausses de prix supplémentaires en réponse aux pressions inflationnistes persistantes. Bien que l'approvisionnement en matériaux ait limité la production, les ventes de stratifiés ont augmenté au cours du trimestre et nous prévoyons une croissance continue à long terme alors que nous élargissons la catégorie des stratifiés haut de gamme. Pour soutenir l'augmentation des ventes futures, notre expansion du stratifié en Belgique devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2023. Les ventes de nos activités LVT et feuilles de vinyle ont été affectées négativement par les perturbations matérielles et les faibles niveaux d'inventaire. L'approvisionnement en matières premières pour les deux catégories a été particulièrement difficile mais s'est amélioré au fil du trimestre. Notre achat d'un fabricant d'isolation avec des usines en Irlande et au Royaume-Uni a augmenté notre part de marché des produits d'isolation en polyuréthane. Dans l'une des usines d'isolation que nous avons acquises, une nouvelle ligne de production dotée d'une technologie de pointe est actuellement en train de démarrer. Nos ventes de panneaux ont considérablement augmenté au cours du trimestre, et notre nouvelle gamme de stratifiés à haute pression étend notre fabrication à une nouvelle catégorie de produits qui coordonne nos autres panneaux en bois. L'intégration de notre installation de MDF récemment acquise progresse alors que nous améliorons l'efficacité et étendons sa capacité. Notre activité australienne a enregistré une forte demande au cours du trimestre suivant l'assouplissement des restrictions de la pandémie tandis que la Nouvelle-Zélande reste difficile en raison des restrictions continues.

« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord ont augmenté de 10,6 % en publié ou de 12,3 % à jour constant, et la marge d'exploitation s'est établie à 8,9 % en raison de l'amélioration des prix et de la composition, et de la productivité, partiellement compensées par l'inflation et un retour à une saisonnalité plus normale. Le segment gère l'inflation la plus importante que nous ayons jamais connue et met en œuvre de nouvelles augmentations de prix. Les stratégies que nous avons mises en œuvre au cours des deux dernières années ont amélioré notre exécution des ventes, notre structure de coûts, nos niveaux de service et nous ont permis de gérer cet environnement difficile. Sur l'ensemble du segment, nous avons lancé de nombreux projets visant à accroître la productivité, à améliorer l'efficacité et à mettre à niveau nos actifs afin d'améliorer nos résultats. Mohawk détient une part de premier plan du marché des stratifiés, et les ventes de nos collections haut de gamme ont continué de croître au cours du trimestre alors que notre nouvelle ligne de production augmentait. L'augmentation de la demande du marché en Amérique du Nord absorbe notre production supplémentaire alors qu'elle est mise en ligne, et nous étendons davantage notre capacité aux États-Unis l'année prochaine pour soutenir la croissance continue. Nos ventes de LVT ont continué de croître considérablement au cours du premier trimestre car nous avons bénéficié d'une offre améliorée sur tous les canaux. Nos marges LVT ont été affectées par des perturbations de l'approvisionnement qui ont interrompu la fabrication, des retards dans la fabrication des produits d'origine et des coûts de fret maritime plus élevés. Notre nouvelle installation de LVT sur la côte ouest lance des processus de production et d'ajustement fin. Le service de moquette résidentielle s'est considérablement amélioré et les clients réduisent les stocks, ce qui a un impact sur les ventes. Nous augmentons les prix pour compenser davantage la hausse des coûts des matériaux et de l'énergie. En réduisant la complexité, en simplifiant les opérations et en augmentant l'efficacité, nous améliorons les coûts. Nos ventes de revêtements de sol commerciaux continuent de rebondir, en raison de la force du gouvernement, du lieu de travail et des canaux de soins de santé. Les ventes dans nos collections de dalles de moquette et de LVT commerciaux augmentent, alors que de nouveaux projets et des projets différés sont en cours de lancement. Nous avons introduit une nouvelle dalle de moquette qui offre une acoustique et un confort supérieurs, tout en obtenant le plus haut niveau de certification de durabilité avec la moitié de l'empreinte carbone. Nous continuons de trouver des solutions innovantes pour renforcer notre performance environnementale afin de conserver notre position de leader dans les produits respectueux de l'environnement.

Au quatrième mois de 2022, nous restons prudemment optimistes quant à la croissance de l'industrie cette année malgré l'inflation et les pressions sur les taux d'intérêt. Nous avons annoncé des hausses de prix supplémentaires sur la plupart de nos produits et de nos marchés alors que l'inflation continue d'augmenter. L'offre de logements est historiquement faible et la hausse des taux hypothécaires incite les familles à acheter des logements plus tôt. La rénovation doit être soutenue par la poursuite des ventes de logements existantes, l'augmentation des capitaux propres et la modernisation des logements achetés au cours des deux à trois dernières années. Nous prévoyons que le secteur commercial continuera sa reprise, les gens revenant aux routines d'avant la pandémie. Nous prévoyons des améliorations dans l'approvisionnement en matériaux limités qui devraient augmenter nos niveaux de production. Même si nous augmentons les prix, la hausse historique des coûts de l'énergie en Europe continue d'avoir un impact sur notre activité. Une fois réalisé, nos investissements en capital soulageront nos contraintes de capacité spécifiques et augmenteront notre offre. Cette année, nous nous concentrons sur l'optimisation de notre mix et de nos marges, le contrôle de nos dépenses et la mise en place de mesures de productivité supplémentaires. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le deuxième trimestre sera compris entre 4,25 et 4,35 dollars, hors frais de restructuration.

« Nous avons confiance dans l'avenir à long terme de notre entreprise malgré des incertitudes à court terme. À l'échelle mondiale, il y a un déficit structurel pour le logement qui prendra des années à satisfaire, et nous devrions bénéficier de fortes tendances à long terme dans la construction de nouveaux logements, la rénovation résidentielle et les projets commerciaux. Nos marques sont les plus reconnues en matière de revêtements de sol et fournissent un portefeuille de produits complet qui comprend la plus forte collection de produits durables du secteur. Nous facilitons le développement de nos activités par le biais d'outils numériques de premier plan qui génèrent des prospects clients, simplifient les commandes et accélèrent les livraisons. Grâce à l'innovation de notre équipe talentueuse, nous continuons de diriger l'industrie en matière de conception, de performance et de valeur. La force de notre bilan nous permet de poursuivre des acquisitions transformatrices et capitalistiques qui complètent notre activité. Au cours des trois à cinq prochaines années, ces avantages devraient améliorer les ventes et l'expansion de la marge de Mohawk. » À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Au cours de la dernière décennie, Mohawk a transformé son entreprise de fabricant de tapis américain en la plus grande entreprise de revêtements de sol au monde avec des opérations dans le monde entier.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir » et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; et les actions militaires russes en Ukraine ou d'autres événements géopolitiques ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et d'autres risques, ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC. Téléconférence le vendredi 29 avril 2022 à 11h (heure de l'Est) Le numéro de téléphone est le 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada, et le 1-706-634-2294 pour les appels internationaux/locaux. Identifiant de la conférence : 2649466. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 29 mai 2022, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis/locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux et en saisissant l'identifiant de conférence 2649466. MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 3,015,663 2,669,026 Cost of sales 2,213,535 1,877,257 Gross profit 802,128 791,769 Selling, general and administrative expenses 481,327 474,254 Operating income 320,801 317,515 Interest expense 11,481 15,241 Other (income) expense, net 2,438 (2,227 ) Earnings before income taxes 306,882 304,501 Income tax expense 61,448 67,690 Net earnings including noncontrolling interests 245,434 236,811 Net earnings attributable to noncontrolling interests 105 4 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,329 236,807 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.79 3.37 Weighted-average common shares outstanding - basic 64,686 70,179 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.78 3.36 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64,970 70,474 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 54,954 259,605 Less: Capital expenditures 129,470 114,735 Free cash flow $ (74,516 ) 144,870 Depreciation and amortization $ 141,415 151,216 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 230,559 557,262 Short-term investments 310,000 782,267 Receivables, net 2,044,698 1,813,858 Inventories 2,513,244 1,996,628 Prepaid expenses and other current assets 466,238 415,997 Total current assets 5,564,739 5,566,012 Property, plant and equipment, net 4,552,612 4,432,110 Right of use operating lease assets 384,740 337,767 Goodwill 2,579,385 2,594,727 Intangible assets, net 883,527 921,846 Deferred income taxes and other non-current assets 421,716 437,611 Total assets $ 14,386,719 14,290,073 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,546,463 953,913 Accounts payable and accrued expenses 2,220,347 1,954,396 Current operating lease liabilities 104,823 98,982 Total current liabilities 3,871,633 3,007,291 Long-term debt, less current portion 1,088,401 1,719,115 Non-current operating lease liabilities 293,239 248,022 Deferred income taxes and other long-term liabilities 845,843 816,613 Total liabilities 6,099,116 5,791,041 Total stockholders' equity 8,287,603 8,499,032 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,386,719 14,290,073 Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,064,757 929,871 Flooring NA 1,071,910 969,250 Flooring ROW 878,996 769,905 Consolidated net sales $ 3,015,663 2,669,026 Operating income (loss): Global Ceramic $ 100,338 87,804 Flooring NA 95,324 81,298 Flooring ROW 134,650 159,306 Corporate and intersegment eliminations (9,511 ) (10,893 ) Consolidated operating income $ 320,801 317,515 Assets: Global Ceramic $ 5,240,214 5,161,660 Flooring NA 4,220,757 3,731,032 Flooring ROW 4,413,013 4,120,381 Corporate and intersegment eliminations 512,735 1,277,000 Consolidated assets $ 14,386,719 14,290,073

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,329 236,807 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,574 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Release of indemnification asset 7,263 - Income taxes - reversal of uncertain tax position (7,263 ) - Income taxes (1,684 ) (2,735 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,563 245,949 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.78 3.49 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64,970 70,474 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 2,2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,546,463 Long-term debt, less current portion 1,088,401 Total debt 2,634,864 Less: Cash and cash equivalents 230,559 Net Debt 2,404,305 Less: Short-term investments 310,000 Net debt less short-term investments $ 2,094,305 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended July 3,2021 October 2,2021 December 31,2021 April 2,2022 April 2,2022 Operating income $ 404,424 359,974 253,098 320,801 1,338,297 Other income (expense) 11,168 (21 ) (1,140 ) (2,438 ) 7,569 Net income attributable to noncontrolling interests (168 ) (206 ) (11 ) (105 ) (490 ) Depreciation and amortization (1) 148,466 148,618 143,411 141,415 581,910 EBITDA 563,890 508,365 395,358 459,673 1,927,286 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3,321 982 4,641 1,918 10,862 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 153 226 1,067 - 1,446 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - - - (6,211 ) Release of indemnification asset - - - 7,263 7,263 Adjusted EBITDA $ 561,153 509,573 401,066 468,854 1,940,646 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.1 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation recorded for the trailing twelve months ended April 2, 2022. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 3,015,663 2,669,026 Adjustment to net sales on constant shipping days 21,018 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 93,781 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 3,130,462 2,669,026 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 1,064,757 929,871 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 4,269 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 32,423 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,101,449 929,871 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 1,071,910 969,250 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 16,749 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,088,659 969,250 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 878,996 769,905 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 61,358 - Segment net sales on a constant exchange rate $ 940,354 769,905 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Gross Profit $ 802,128 791,769 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 938 10,182 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjusted gross profit $ 803,066 802,254 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 481,327 474,254 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (980 ) (1,002 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 480,347 473,252 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 320,801 317,515 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,184 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjustment to operating income on a constant exchange rate 11,210 - Adjusted operating income on a constant exchange rate $ 333,929 329,002 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 100,338 87,804 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,273 Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate 2,989 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 103,327 89,077 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 95,324 81,298 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 105 8,859 Adjusted segment operating income $ 95,429 90,157 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 134,650 159,306 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,813 1,054 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate 8,221 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 144,684 160,663 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Earnings before income taxes $ 306,882 304,501 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (4 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,574 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Release of indemnification asset 7,263 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 315,958 316,374 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Income tax expense $ 61,448 67,690 Income taxes - reversal of uncertain tax position 7,263 - Income tax effect of adjusting items 1,684 2,735 Adjusted income tax expense $ 70,395 70,425 Adjusted income tax rate 22.3 % 22.3 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

Contact : James Brunk, directeur financier (706) 624-2239



