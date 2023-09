CALHOUN, Géorgie, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a publié aujourd'hui son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) intitulé Connections That Create Value (Des connexions qui créent de la valeur), détaillant les progrès de la Société vers ses objectifs de développement durable et partageant des témoignages qui mettent en évidence le travail exceptionnel accompli par les milliers d'employés de Mohawk dans le monde entier.



« Le développement durable est un élément clé de notre stratégie d'entreprise et une valeur fondamentale pour les milliers de femmes et d'hommes qui fabriquent, vendent et livrent nos produits », explique le président-directeur général Jeff Lorberbaum. « Chez Mohawk, le développement durable n'est pas un département autonome ou une fonction séparée – il est intégré dans tout ce que nous faisons. Notre philosophie est simple : faire ce qui est bien est également bon pour nos affaires. »

Le rapport 2022 de Mohawk marque la 14e année consécutive de présentation publique de ses activités et objectifs en matière de développement durable. Plus tôt cette année, Mohawk a promu Malisa Maynard au poste de directrice du développement durable de la Société. Mme Maynard exécute les stratégies ESG de l'entreprise et collabore avec les équipes de l'ensemble de la Société pour identifier des opportunités d'amélioration et tester de nouvelles idées.

« Le rapport ESG annuel de Mohawk décrit les mesures que nous prenons pour améliorer nos activités et notre impact sur la planète, nos communautés et les personnes avec lesquelles nous les partageons », a commenté Mme Maynard. « Alors que nous continuons à nous concentrer sur un avenir durable par le biais de l'innovation des produits, la réduction des émissions de carbone et la restauration de l'eau, nous avons déjà considérablement dépassé nos objectifs 2025 dans trois catégories environnementales importantes : intensité des émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2, intensité de la mise en décharge des déchets et intensité des prélèvements d'eau. Nous sommes motivés par ces progrès, et continuerons de relever la barre en ce qui concerne nos performances. »

Grâce à ses installations de fabrication de pointe et à ses équipes talentueuses situées dans 19 pays, Mohawk propose un vaste portefeuille de produits résidentiels et commerciaux personnalisés pour s'adapter aux préférences locales, comprenant une large gamme d'options durables dans chaque catégorie. Reconnue comme le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde, la Société fait figure de leader sur les marchés des carreaux de céramique, de la moquette, des parquets stratifiés, des carreaux de vinyle de luxe et des feuilles de vinyle. Les autres catégories de produits de construction de Mohawk incluent le carrelage mural en céramique, les comptoirs en pierre naturelle, en quartz et en porcelaine ainsi que les panneaux MDF/HDF, les agglomérés, les panneaux décoratifs et les produits d'isolation en polyuréthane pour le marché européen. Collectivement, ces produits aident à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les émissions de carbone et à mieux gérer les cycles de vie des produits pour les projets de nouvelle construction et de rénovation.

Le rapport ESG 2022 de Mohawk comprend de nombreux accomplissements, notamment les points saillants suivants :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre : En 2022, Mohawk a dépassé son objectif d'intensité des émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2, avec une réduction de 35,3 % par rapport à ses valeurs de référence de 2010. Mohawk a été reconnue par USA Today comme seule société de revêtements de sol dans la liste America's Climate Leaders en 2023.





Transparence accrue : Dans son nouveau rapport ESG, Mohawk signale des émissions du champ d'application 3 pour la première fois.





Investissement dans l'énergie verte : Au cours de l'année 2022, la Société a mis en service deux éoliennes supplémentaires en Belgique et installé plus de 3 800 panneaux solaires sur les toits de cinq installations en Australie et en Nouvelle-Zélande.





Amélioration de la circularité des produits : En 2022, Mohawk a récupéré plus de 18 millions de kilogrammes de produits en fin de vie à reconditionner en plus d'incorporer du contenu recyclé dans des milliers de produits. Plus de 60 % du total des déchets de fabrication de Mohawk ont été récupérés, recyclés ou réutilisés en 2022.





Amélioration de la restauration de l'eau : L'intensité des prélèvements d'eau mondiaux de Mohawk s'est améliorée de 47 % par rapport à ses valeurs de référence de 2010, reflétant les millions de litres d'eaux usées réutilisées dans ses processus de fabrication. Dans ses 11 usines de fabrication de carreaux en céramique d'Amérique du Nord, 84 % des eaux usées de traitement sont récupérées.





Expansion de la diversité sur le lieu de travail : Aux États-Unis, plus de 55 % des nouvelles recrues de Mohawk en 2022 étaient issues des communautés noires, autochtones et autres communautés de couleur, augmentant la représentation de ces groupes à 45 % des effectifs américains de la Société.





Partenariat avec les employés afin d'améliorer la sécurité : En 2022, les installations de Mohawk en Australie et en Italie ont obtenu la certification ISO 45001, la référence mondiale en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail.





Rendre la pareille de manières significatives : Mohawk a remporté le Susan G. Komen™ Promise Award 2023 pour son leadership depuis deux décennies dans la lutte contre le cancer du sein, qui a généré près de 7 millions de dollars pour aider à trouver un traitement.





Amélioration de la gouvernance : En 2022, Mohawk a augmenté la diversité de son conseil d'administration et mis en œuvre une Politique de sélection des administrateurs formelle en 2023. La Société a également renforcé sa Politique de confidentialité et ses défenses contre les menaces à la cybersécurité.



Le rapport ESG 2022 de Mohawk est préparé en référence aux normes universelles de la Global Reporting Initiative (GRI). En plus de la GRI, Mohawk utilise le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) pour guider ses divulgations ESG. Depuis 2017, Mohawk publie également un questionnaire annuel sur le changement climatique avec CDP Global, une organisation à but non lucratif internationale qui aide les entreprises et les villes à divulguer leur impact environnemental. Mohawk travaille actuellement sur le cadre de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et sera sujette à la taxonomie de l'UE, ce qui sera reflété dans ses rapports à l'avenir. Mohawk participe aussi à la S&P Global Corporate Sustainability Assessment, une évaluation annuelle des pratiques durables des entreprises et une composante de l'indice S&P 500 ESG.

Pour consulter le rapport ESG 2022 de Mohawk, veuillez cliquer ici.

Un bref aperçu vidéo de la philosophie de Mohawk en matière de développement durable est disponible ici.

À propos de Mohawk Industries

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de produits de revêtement de sol qui améliorent les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. L'innovation révolutionnaire de Mohawk apportée au secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient ses marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Au cours des trois dernières décennies, Mohawk a transformé son entreprise de fabricant de tapis américain en la plus grande entreprise de revêtements de sol au monde avec des opérations sur cinq continents. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle, ainsi que de panneaux de particules, panneaux de mélamine, panneaux stratifiés décoratifs haute pression et produits d'isolation. Les marques de Mohawk comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site mohawkind.com.

