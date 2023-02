La société hongroise MOL annonce un EBITDA de 4,7 milliards de dollars en 2022, dépassant ainsi ses prévisions.

La société a dépassé son objectif d'EBITDA de 4,1 à 4,4 milliards de dollars.

"L'EBITDA robuste en 2022, même avec les taxes extrêmement élevées, les plafonds de prix et les mesures réglementaires en place, donne la possibilité de poursuivre notre voyage de transformation et de développement", a déclaré le directeur général Zsolt Hernadi dans un communiqué.

MOL, qui exploite des raffineries en Hongrie, en Slovaquie et en Croatie, a déclaré un bénéfice net de 1,66 milliard de dollars en 2022, contre 1,75 milliard de dollars en 2021.

La société a enregistré une perte nette trimestrielle de 106 millions de dollars, contre 351,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021.

L'EBITDA trimestriel en amont a augmenté de 8 % à 492 millions de dollars en glissement annuel.

"Il est clair pour nous que 2023 ne sera pas plus facile", a déclaré Hernadi, ajoutant que la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité de l'approvisionnement, les conditions macroéconomiques imprévisibles et les mesures réglementaires ont apporté des défis sans précédent aux employés de MOL.

L'impact estimé, pertinent pour l'EBITDA, de la réglementation des prix du carburant et des taxes exceptionnelles dans l'ensemble de la région principale de MOL en Europe centrale et orientale s'élève à plus de 1,6 milliard de dollars en 2022, a-t-il précisé.