Les investisseurs ébranlés, les valeurs vedettes hongroises plongent suite au plan d'impôt sur les bénéfices exceptionnels

L'annonce faite par le Premier ministre Viktor Orban mercredi en fin de journée, selon laquelle son gouvernement "obligera les banques, les assureurs, les grandes chaînes de distribution, l'industrie énergétique et les entreprises commerciales, les sociétés de télécommunications et les compagnies aériennes à verser une grande partie de leurs bénéfices supplémentaires dans deux fonds d'Etat", a ébranlé les investisseurs et rappelé les souvenirs de taxes similaires que M. Orban avait utilisées pour redresser le budget après son arrivée au pouvoir en 2010.

Certaines de ces taxes spéciales temporaires antérieures sont toujours en vigueur et compriment les bénéfices d'un large éventail de secteurs, ce qui accroît encore l'instabilité pour les investisseurs, selon les analystes.

M. Orban doit maîtriser un déficit budgétaire croissant et empêcher un ralentissement marqué de l'économie, alors que l'inflation devrait atteindre deux chiffres dans les mois à venir.

Son gouvernement doit annoncer les détails des mesures à 1230 GMT. Les banques et les entreprises concernées ont refusé de faire des commentaires avant l'annonce. La banque centrale s'est également refusée à tout commentaire.

"Les taxes sectorielles temporaires sur les bénéfices exceptionnels n'affectent pas les entreprises manufacturières", a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto, ajoutant que la Hongrie proposait toujours "l'environnement d'investissement le plus compétitif d'Europe."

Mais les actions de MOL étaient en baisse de près de 9 %, OTP a chuté de 4,2 %, réduisant des pertes encore plus importantes auparavant, et les actions de Magyar Telekom ont chuté de près de 6 % à 9 h 50 GMT.

Orban a déclaré que les nouveaux impôts exceptionnels seraient appliqués en 2022 et 2023. Certaines de ses taxes spéciales antérieures - comme une taxe sur les transactions bancaires - sont devenues un élément durable du régime fiscal hongrois et les banques ont répercuté les coûts sur leurs clients.

Les nouvelles taxes permettront d'augmenter les recettes du budget, qui accuse un important déficit après les dépenses excessives d'Orban avant les élections et les plafonds sur les factures d'énergie qui l'ont aidé à remporter une victoire écrasante le mois dernier.

Mais elles sont un signal d'instabilité pour les investisseurs.

"Ces mesures n'envoient pas un bon message en termes de confiance des investisseurs ... en tant qu'investisseur, vous regardez quel secteur va surperformer, et vous ne pouvez pas en trouver car lorsque vous avez un secteur qui surperforme, le gouvernement enlève le bénéfice", a déclaré Bence Jozsa, un analyste de la société de courtage Equilor.

"C'est ce que nous pouvons voir maintenant, et c'est pourquoi les actions s'effondrent".

La semaine dernière, le nouveau ministre du développement économique d'Orban, Marton Nagy, a déclaré lors d'une audition au Parlement que le gouvernement voulait augmenter la part de la propriété nationale dans d'autres secteurs stratégiques clés. Au cours de la dernière décennie, des hommes d'affaires proches du gouvernement ont acquis de larges parts du secteur bancaire, des médias et des entreprises énergétiques.

M. Nagy a mentionné les chaînes de distribution alimentaire, les compagnies d'assurance et les télécommunications où "la propriété nationale doit devenir dominante." Ce sont quelques-uns des secteurs qui seront touchés par les nouvelles taxes, qui comprimeront les marges bénéficiaires des entreprises.