MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt, anciennement connue sous le nom de MOL Plc, est une entreprise hongroise active dans le secteur du pétrole et du gaz. Ses activités principales comprennent l'exploration et la production de pétrole brut, de gaz naturel et de produits gaziers ; le raffinage, le transport, le stockage et la distribution de produits pétroliers bruts au détail et en gros ; le transport de gaz naturel ; et la production et la vente de produits pétrochimiques, tels que l'essence, le bitume, les oléfines et les produits polymères, entre autres. Ses activités sont divisées en trois divisions : Downstream, qui exploite des raffineries, des usines pétrochimiques et un réseau de stations-service alimenté par un système logistique ; Upstream, qui comprend des actifs d'exploration et de production ; et Gas Midstream, qui exerce des activités de transport, de stockage et de commerce du gaz. La société forme un groupe de capitaux avec ses filiales, ses sociétés associées et ses coentreprises. Elle opère dans environ 40 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Elle exploite ENI Romania en tant que filiale à part entière.