Mold-Tek Packaging Limited est une société holding basée en Inde. La société fabrique des conteneurs moulés par injection pour les lubrifiants, les peintures, les aliments et d'autres produits. Elle opère sur le segment des conteneurs d'emballage. Les produits de la société comprennent des emballages de peinture, des emballages de lubrifiants, des conteneurs alimentaires, des emballages en vrac, des pompes distributrices et des conteneurs de désinfection. Elle propose également une décoration par étiquetage dans le moule (IML) et dispose d'une étiquette à transfert thermique (HTL) ainsi que d'une impression par sérigraphie. La société propose des récipients pour lubrifiants dotés de becs flexibles inviolables qui facilitent le versement et l'utilisation. Elle fournit également des conteneurs en vrac pour les médicaments, les produits chimiques et les aliments en vrac. Ses produits comprennent également des seaux de peinture, des lubrifiants, des emballages twist lock, des emballages de beurre de cacahuète, des emballages de restaurant et des emballages de crème glacée. La société est également engagée dans l'importation et la fourniture de pompes pour divers désinfectants, lave-mains, sociétés de fabrication de savon et autres. Sa filiale à 100 % est Mold-Tek Packaging FZE, aux Émirats arabes unis.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier