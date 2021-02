Candidats anti-Covid de Molecular et Novartis efficaces contre les variants

Zurich (awp) - Le candidat antiviral ensovibep (MP0420), développé par Molecular Partners en collaboration avec le groupe pharmaceutique Novartis, ainsi que le MP0423 du laboratoire de Schlieren restent thérapeutiquement actifs contre les variants connus de la Covid-19, notamment ceux britannique et sud-africain.

Selon les résultats d'une étude menée in vitro par le laboratoire de Spiez publiés jeudi, l'ensovibep a conservé "une efficacité et une activité très élevées sur tous les variants et mutants viraux testés", alors que le MP0423 a démontré une efficacité légèrement moindre face au variant britannique.

L'ensovibep fait actuellement l'objet d'une étude de phase I, dont les résultats sont attendus d'ici la fin du trimestre en cours.

buc/fr