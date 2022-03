Corr: Molecular Partners se dit bien financé pour les prochaines années

Données financières CHF USD EUR CA 2021 15,1 M 16,0 M 14,6 M Résultat net 2021 -56,4 M -59,9 M -54,7 M Tréso. nette 2021 119 M 126 M 115 M PER 2021 -10,2x Rendement 2021 - Capitalisation 612 M 649 M 593 M VE / CA 2021 32,7x VE / CA 2022 0,69x Nbr Employés 145 Flottant 82,9% Graphique MOLECULAR PARTNERS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MOLECULAR PARTNERS AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 18,92 CHF Objectif de cours Moyen 29,42 CHF Ecart / Objectif Moyen 55,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Patrick Amstutz Chief Executive Officer & Director Andreas Emmenegger Chief Financial Officer William Matt Burns Chairman Daniel Steiner Senior Vice President-Research Nicolas Leupin Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MOLECULAR PARTNERS AG 6.17% 649 GILEAD SCIENCES, INC. -19.68% 73 127 REGENERON PHARMACEUTICALS 5.45% 70 881 VERTEX PHARMACEUTICALS 12.47% 62 878 WUXI APPTEC CO., LTD. -21.43% 41 676 BIONTECH SE -43.74% 35 030