Molecular Partners a bouclé son exercice nettement dans le vert

Zurich (awp) - Un versement non-récurrent de Novartis a permis à la biotech Molecular Partners de boucler l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en nette progression. Le chiffre d'affaires a ainsi atteint 189,6 millions de francs suisses, contre 9,8 millions seulement en 2021.

La forte progression est le résultat principalement d'un versement d'étape de 150 millions de francs suisses effectué par Novartis en janvier 2022. Les frais sont eux restés stables à 73 millions de francs suisses, a précisé l'entreprise jeudi soir.

Au niveau opérationnel, le bénéfice se monte à 116,6 millions, après une perte d'exploitation de 63,4 millions un an plus tôt. Quant au bénéfice net, il atteint 117,8 millions, après une perte de 63,8 millions un an plus tôt.

Le cash-flow net des activités opérationnelles s'est élevé à 118,6 millions de francs suisses. En 2021, Molecular Partners avait encore enregistré un reflux de cash-flow net de 91 millions.

Affaires assurées jusqu'en 2026

Actuellement, Molecular Partners ne dispose encore d'aucun médicament commercialisé et les liquidités sont donc importantes: fin 2022, elles se montaient à 249,1 millions de francs suisses, en hausse de 116,3 millions sur un an. Avec cela, l'entreprise est financée jusqu'en 2026. Au 31 décembre 2022, les fonds propres étaient de 235,2 millions, en hausse de 127,9 millions sur un an.

Pour l'exercice 2023 en cours, l'entreprise prévoit, à taux de change constants, des dépenses opérationnelles de 70-80 millions de francs suisses. Les investissements porteront principalement sur les domaines de la thérapie Radio-DARPin, l'oncologie et la virologie.

Changements à la direction

Divers changements sont intervenus au sein de la direction l'an passé. Le directeur financier Andreas Emmenegger a quitté l'entreprise fin 2022 après 15 années d'activités. Le nom de son successeur sera communiqué en temps opportun.

Michael Pitzner a pris, au 1er novembre passé, sa fonction de General Counsel and Senior Vice President Legal. A 1er juillet, Alexander Zürcher avait été nommé Chief Operating Officer. Renate Gloggner a été nommée EVP People and Community et Anne Goubier directrice de la division Biologie.

