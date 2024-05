Zurich (awp) - La biotech Molecular Partners reste financée jusque nettement en 2026 à l'issue du premier trimestre de cette année. Les liquidités et placements à court terme s'élevaient à 174,1 millions de francs suisses à fin mars, a indiqué la société jeudi soir.

Molecular ne commercialise encore aucun médicament propre et le niveau des liquidités est donc significatif. Fin décembre, elles se montaient à 186,9 millions de francs suisses. Pour l'ensemble de 2024, l'entreprise chiffre toujours ses dépenses entre 70 et 80 millions de francs suisses. Quelque 8 millions de francs suisses sont des frais liés aux rémunérations basées sur les actions, des prestations de caisse de pension et des amortissements.

Cité dans le communiqué, le directeur général Patrick Amstutz a relevé que la société a encore fait des progrès dans le développement clinique et préclinique de son portefeuille de candidats. Les préparatifs sont en cours pour des essais cliniques de candidats et les premières données concernant la plateforme Radio-DARPin sont attendues en 2025.

Lors du prochain congrès de l'European Hematology Association (EHA), Molecular présentera de nouvelles données précliniques de sa plateforme Switch-DARP. Les données sur l'efficacité devraient être disponibles durant le second semestre 2024. Le candidat Radio-DARPin est développé en collaboration avec le partenaire Orano Med. Les études cliniques doivent débuter l'an prochain et les données précliniques seront présentées en juin prochain lors du congrès de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI). DARPins (Designed Ankyrin Repeat Proteins) sont des protéines artificielles qui reconnaissent et lient des antigènes.

Actuellement, la société examine la possibilité de doses potentiellement plus élevées pour le candidat MP0533 (leucémie) afin de déterminer son efficacité clinique et de déterminer à quelle population de patients il pourrait s'adresser. Des informations sont prévues durant le second semestre.

