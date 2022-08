Molecular Partners fait un énorme bénéfice grâce à un apport de Novartis

Zurich (awp) - La biotech Molecular Partners a retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre, principalement grâce à un versement de son partenaire Novartis. Elle a en revanche légèrement réduit ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Dans son communiqué de jeudi soir, Molecular Partners fait état d'un chiffre d'affaires de 185,1 millions de francs suisses grâce au versement de Novartis. Sur le plan opérationnel, le bénéfice se monte à 146,3 millions et le bénéfice net atteint 148,6 millions. Au 1er semestre 2021, la société avait dégagé une perte de 33,6 millions.

Molecular Partners ne dispose encore d'aucun médicament commercialisé et "brûle" donc encore de l'argent. Ses liquidités sont donc un élément important. Fin juin, elles se montaient à 285,1 millions de francs suisses, après 296,2 millions fin mars.

Les fonds à disposition permettent à la société de financer ses projets jusqu'en 2026. Pour 2022, l'entreprise table maintenant sur des charges entre 70 et 80 millions de francs suisses, contre 75-85 millions auparavant.

Le montant des fonds utilisés au 1er semestre est de 151 millions de francs suisses, contre 52,5 millions nets un an plus tôt.

Emission de nouvelles actions

Molecular Partners a procédé ce jeudi à l'émission de 3,5 millions de nouvelles actions prélevées sur le capital autorisé et qui ont été souscrites par la filiale américaine. Cette dernière possède désormais ses propres actions pour lever des fonds, en relation avec le programme de vente d'American Depositary Shares présenté en juillet.

L'afflux de fonds provenant du paiement de Novartis sera utilisé pour poursuivre et élargir le pipeline de produits. De premières données de phase I avec MP0317 sont attendues dans le courant du second semestre et le début d'une première étude avec MP0533 prévu d'ici la fin de cette année.

Une étude de I avec MP0310 devrait fournir des données complètes au 2ème semestre 2022. Au début de l'année, le groupe américain Amgen s'était retiré d'une collaboration pour le développement de ce candidat pour le traitement de tumeurs. De nouvelles études avec ce produit ne sont pour le moment pas prévues, avait alors expliqué Molecular Partners.

ra/rp