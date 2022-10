Molecular Partners: gros bénéfice sur neuf mois, le CFO quitte l'entreprise

Zurich (awp) - Grâce à un paiement non-récurrent réalisé par Novartis au début de cette année, la biotech Molecular Partners affiche un gros bénéfice sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le directeur des finances Andreas Emmenegger a annoncé son départ pour la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 186,9 millions de francs suisses au cours des neuf premiers mois, a indiqué Molecular Partners jeudi soir. Durant la période correspondante de 2021, les ventes n'avaient atteint que près de 8 millions. L'explication de cette hausse: un versement d'étape de 150 millions de francs suisses par Novartis en janvier dernier.

Le résultat opérationnel se monte à 131,6 millions de francs suisses et le résultat net à 135,3 millions, après une perte nette de 45,9 millions un an plus tôt. Les charges opérationnelles sont restées constantes à environ 55 millions de francs suisses.

Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires se monte à 2,3 millions et la perte net à 13,3 millions.

Activités financées jusqu'en 2026

Molecular Partners ne commercialise encore aucun médicament et l'état de ses liquidités est donc un élément important. Selon l'entreprise, ces liquidités se montaient à 266,9 millions de francs suisses fin septembre, environ 18 millions de moins que fin juin. Les montants à disposition permettent de garantir les activités jusqu'en 2026.

Pour 2022, Molecular Partners table sur des charges totales de 70-75 millions de francs suisses, contre 70-80 millions de francs suisses lors de la présentation des chiffres semestriels.

Le CFO Andreas Emmenegger a annoncé son départ pour fin 2022, pour se consacrer à de nouvelles fonctions dans une autre entreprise. La recherche d'un successeur a déjà été entamée. M. Emmenegger restera à disposition comme conseiller pour assurer la transition.

M. Emmenegger aura travaillé durant 15 ans pour la société et aura joué notamment un rôle important lors de l'entrée en Bourse, sur SIX et au Nasdaq.

cg/rp