Molecular Partners AG est une société suisse de biotechnologie en phase clinique qui développe des DARPin (Designed Ankyrin Repeat Proteins), une nouvelle classe de protéines thérapeutiques personnalisées basées sur des protéines de liaison naturelles qui ouvrent une nouvelle dimension de multifonctionnalité et de spécificité multicible dans la conception des médicaments. La société a formé des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour faire progresser les thérapies DARPin et possède des composés à divers stades de développement clinique et préclinique dans plusieurs domaines thérapeutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale