Molecular Partners revoit son rythme de combustion à la hausse pour 2020

Zurich (awp) - Le laboratoire zurichois Molecular Partners revoit à la hausse son rythme prévu de combustion de liquidités pour 2020. L'enveloppe dédiée aux frais de recherche et développement, ainsi qu'aux dépenses générales et administratives, comprend désormais 65 à 75 millions, contre 60 à 70 millions précédemment.

Sur les six premiers mois de l'année, 27,9 millions de francs suisses de liquidités se sont évaporés, à comparer avec un afflux de 27,0 millions sur la même période un an auparavant, détaille le compte-rendu à mi-parcours diffusé mercredi.

Privées de certains versements d'étape en raison de la mise en suspens d'un programme avancé contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les recettes ont fondu de 44,9% à 7,5 millions.

Les frais de recherche et développement ont enflé d'un bon cinquième à 25,1 millions, alors que les frais administratifs et généraux ont été allégés de 1,5 million à 5,5 millions. La perte nette a ainsi été multipliée par deux sur un an, à 24,7 millions.

Les réserves de liquidités et équivalents se sont affaissées à 64,4 millions fin juillet, contre encore 95,1 millions fin 2019. Le produit de 80,2 millions d'un placement privé début juillet est depuis venu renflouer la trésorerie.

La chute des revenus s'avère plus sévère que les projections des deux analystes consultés par AWP, quand la dépense totale est demeurée moindre. La perte sèche s'avère au final à peine plus lourde qu'escompté.

La direction explique la modeste augmentation de son enveloppe par les investissements supplémentaires consentis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les investissements doivent, eux, représenter une facture de 3 millions.

jh/buc