AeroClean Technologies, Inc, anciennement AeroClean Technologies, LLC, est une société de technologie de purification de l'air dans les espaces intérieurs. La société développe des solutions technologiques de purification de l'air de qualité médicale pour les hôpitaux et autres établissements de santé. Elle incorpore sa technologie de diode électroluminescente UV-C (LED UV-C) dans des équipements et des dispositifs destinés à protéger les occupants des espaces intérieurs. Ces espaces comprennent les établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers, tels que les centres de chimiothérapie ambulatoires et autres centres de perfusion, les centres de vie pour personnes âgées et les maisons de retraite, les écoles et les universités, les propriétés commerciales et autres espaces intérieurs. Elle propose PurgoLift, son produit d'assainissement de l'air en continu pour les espaces intérieurs. La société propose des produits d'assainissement de l'air, à savoir Purgo (pure-go) et Purgo Lift. Les produits Purgo sont équipés de SteriDuct, une technologie à base d'ultraviolets (UV) développée par des ingénieurs aérospatiaux et des professionnels de la santé.

Secteur Services et équipements environnementaux