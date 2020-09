Molina Healthcare, Inc. : Des niveaux de prix intéressants 29/09/2020 | 15:53 achat En cours

Cours d'entrée : 163.955$ | Objectif : 194$ | Stop : 147.5$ | Potentiel : 18.33% Le titre Molina Healthcare, Inc. revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 149.8 USD. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 194 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 149.8 USD en données hebdomadaires.

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 39% à l'horizon 2022.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.37 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 149.8 USD.

Sous-secteur Systèmes de soins de santé - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MOLINA HEALTHCARE, INC. 20.18% 9 670 UNITEDHEALTH GROUP 2.90% 288 170 ANTHEM, INC. -14.89% 64 652 CIGNA CORPORATION -20.56% 60 327 HUMANA INC. 9.13% 52 917 CENTENE CORPORATION -11.69% 32 172 MAGELLAN HEALTH, INC. -5.71% 1 867

David Meurisse

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 18 894 M - 16 095 M Résultat net 2020 689 M - 587 M Tréso. nette 2020 2 779 M - 2 367 M PER 2020 14,1x Rendement 2020 - Capitalisation 9 670 M 9 670 M 8 237 M VE / CA 2020 0,36x Capi. / CA 2021 0,43x Nbr Employés 10 000 Flottant 99,3% Prochain événement sur MOLINA HEALTHCARE, INC. 29/10/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 205,69 $ Dernier Cours de Cloture 163,07 $ Ecart / Objectif Haut 41,0% Ecart / Objectif Moyen 26,1% Ecart / Objectif Bas -8,63% Dirigeants Nom Titre Joseph M. Zubretsky President, Chief Executive Officer & Director Dale B. Wolf Chairman Thomas L. Tran Chief Financial Officer & Treasurer Ronna E. Romney Vice Chairman Steven J. Orlando Independent Director