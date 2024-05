Molina Healthcare, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de soins de santé gérés au sein des programmes de couverture et d'assurance maladie Medicaid et Medicare, et au travers des places de marché d'assurance santé, financés par les Etats et le gouvernement fédéral des Etats-unis. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - prestations de soins de santé au sein du programme Medicaid (80,9%) : prestations à destination des individus, des familles et des personnes handicapées à faibles revenus ; - prestations de soins de santé au sein du programme Medicare (12,9%) : prestations à destination des personnes âgées et des personnes souffrant de certaines maladies, couverts par le programme d'assurance maladie Medicare ; - exploitation d'une place de marché d'assurance maladie (6,2% ; Marketplace) : plateforme proposant des plans d'assurance santé, et permettant aux membres du programme Medicaid, dont les revenus croissants les y ont fait sortir de l'éligibilité, d'acheter des polices d'assurances santé subventionnées par le gouvernement fédéral. Le groupe propose également des services de soins virtuels. A fin 2023, Molina Healthcare, Inc. compte environ 5 millions de membres répartis par programme entre Medicaid (4,5 millions de membres), Medicare (0,2 million) et Marketplace (0,3 million). La totalité des revenus sont réalisés aux Etats Unis.

Secteur Système de soins de santé