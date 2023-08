Molson Coors Beverage Company est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières. Les produits sont vendus sous les marques propres Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Blue Moon LightSky, Vizzy, Coors Seltzer, Leinenkugel's Summer Shandy, Creemore Springs, Hop Valley, etc. En outre, le groupe développe une activité de brassage et de distribution de bières sous licence sous les marques Heineken, Dos Equis, Moretti, Sol, Strongbow cider, Peroni Nastro Azurro, Cobra, Corona Extra, Beck's, Bavaria, Lowenbrau, Redd's, etc. A fin 2022, Molson Coors Beverage Company dispose de 40 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,2%), Canada (10,9%), Royaume Uni (10,9%) et autres (9%).

Secteur Brasseurs