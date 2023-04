Everyone In: Molson's new campaign is ‘a love letter to Canada'

English version

Grâce à un héritage qui remonte à sa fondation à Montréal en 1786, Molson est profondément enraciné dans l'histoire et la culture du Canada. La nouvelle campagne lancée cette semaine vise à conquérir le cœur de ses habitants et à célébrer ce que signifie être Canadien en 2023.

« Il s'agit d'une lettre d'amour au Canada, et nous voulions que chaque Canadien se reconnaisse dans cette campagne », explique Sophia Lal, gestionnaire principale, Marketing pour les marques Molson.

La campagne, intitulée « Tous ensemble », est centrée sur l'idée que Molson réunit les gens depuis des générations, que ce soit dans leurs bars et restaurants préférés, chez leur barbier ou lors de rencontres décontractées. La diffusion d'une nouvelle annonce publicitaire télévisée, mettant en scène des Canadiens ayant de vrais liens d'amitié ou de famille dans leurs lieux préférés, a commencé cette semaine dans tout le pays. Le message publicitaire diffusé au Québec a été filmé à Montréal. Les deux versions sont présentées sur la trame de fond « One Dance » du rappeur canadien Drake.

« Pour refléter ce que signifie être Canadien aujourd'hui, nous voulions faire ressortir la diversité de notre personnel et du portefeuille de Molson. Qu'il s'agisse d'une lager ou d'une ale, d'une bière faible en calories ou d'une bière sans alcool, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions », explique madame Lal.

La publicité réunit pour la première fois les marques Molson, notamment Molson Canadian, Molson Export et Molson Ultra, ainsi que Molson Dry et Molson Exel. « Cela fait partie de l'investissement médiatique le plus important de la marque depuis cinq ans », précise Lal. En plus d'être diffusée à la télévision, la nouvelle campagne sera diffusée sur les canaux numériques et sociaux, les publicités extérieures et même sur Twitch, la plateforme de streaming de jeux vidéo.

En 2000, Molson Canadian a touché une corde sensible avec sa publicité emblématique « Je suis Canadien », qui célébrait les vertus de la nation, du premier ministre à l'animal national, le castor. Aujourd'hui, Molson Canadian est encore étroitement associé au hockey, mais selon madame Lal, il est important que la franchise élargisse son attrait.

« Nous voulons susciter un sentiment de solidarité chez tous les Canadiens. Nous pensons que ces liens sont essentiels et nous voulons inviter la prochaine génération de consommateurs canadiens d'âge légal à prendre un verre de Molson avec nous », déclare-t-elle.

Alors que Molson intensifie sa campagne au printemps, la franchise a rebondi dans la catégorie des ventes. « Molson Canadian a augmenté ses parts et ses revenus au Canada l'an dernier et continue de dépasser les attentes en 2023 », affirme madame Lal, s'appuyant sur les données de Bière Canada. Molson Export connaît aussi une croissance, et l'équipe voit un plus grand potentiel pour Molson Ultra, dit-elle.