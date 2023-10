Le conseil d’administration autorise un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars sur cinq ans

Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP, TAP.A; TSX : TPX.B, TPX.A) a présenté aujourd’hui un nouveau plan visant à accélérer sa croissance, de même que ses perspectives financières à long terme et ses nouveaux plans en matière de déploiement de capitaux. Le plan d’accélération, conçu pour tirer parti de la croissance de la Société au cours des années à venir, a été dévoilé lors de la Journée stratégique 2023 de la Société, qui a eu lieu dans la ville de New York.

« Notre plan de revitalisation de 2019 visait à atteindre la croissance et, après plus de trois ans de travail, nous sommes sur la bonne voie pour générer une croissance du chiffre d’affaires et du résultat net pour un deuxième exercice consécutif, a déclaré Gavin Hattersley, président et chef de la direction. Au cours des dernières années, bien avant que la controverse ne bouleverse l’industrie brassicole aux États-Unis, nous avons changé la façon dont nous investissons, commercialisons et exerçons nos activités, et nous avons transformé notre avenir. Aujourd’hui, nous croyons être positionnés pour la croissance, nous prévoyons la croissance et nous livrons la croissance. Nous avons redressé Molson Coors au cours des dernières années, et nous nous appliquerons maintenant à accélérer la croissance que nous avons créée pour les années à venir. »

« Notre algorithme de croissance à long terme prévoit une croissance du chiffre d’affaires net, une augmentation des marges et une hausse intéressante du bénéfice par action, alors que les flux de trésorerie disponibles considérables que nous prévoyons générer soutiendront le réinvestissement dans la création de valeur, a déclaré Tracey Joubert, chef de la direction financière. Grâce à une souplesse financière grandement améliorée, nous sommes heureux d’annoncer un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant de 2 milliards de dollars, qui cadre avec notre approche équilibrée et cohésive consistant à prioriser l’affectation du capital aux investissements dans nos activités, à la réduction de la dette nette et au rendement en trésorerie pour les actionnaires. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous avons confiance en notre stratégie et notre capacité à générer des rendements attrayants pour nos actionnaires. »

Le nouveau plan d’accélération de la Société s’appuie sur les succès obtenus par Molson Coors dans le cadre de son plan de revitalisation depuis 2019. Comme l’a présenté l’équipe de direction de la Société lors de la Journée stratégique, le plan repose sur cinq piliers.

Accroître le chiffre d’affaires net provenant de nos robustes marques principales.Les marques principales de Molson Coors ont gagné de la vigueur, et la Société prévoit accroître de façon continue les produits tirés de ses robustes marques principales au cours des années à venir. Aux États-Unis, la Coors Light, la Miller Lite et la Coors Banquet connaissent une tendance à la hausse depuis plusieurs années, ce qui les place en bonne position pour tirer parti des changements dans le comportement d’achat des consommateurs observés en 2023, principalement au sein du secteur des marques de qualité supérieure. Les marques principales dans les autres grands marchés mondiaux ont également gagné des parts de marché dans l’industrie, notamment la marque Molson au Canada et la marque Ozujsko en Croatie. La Carling est toujours une marque de premier plan au Royaume-Uni. La Société s’applique à maintenir l’élan que connaissent ces marques.

Transformer de façon dynamique le portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure.La Société a transformé de façon dynamique son portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, tant sur le marché de la bière que sur les marchés autres que celui de la bière, afin de changer de façon significative la composition de son portefeuille. Grâce à d’importants succès en matière d’innovation, notamment avec la Madri au Royaume-Uni et la Simply Spiked en Amérique du Nord, la Société a augmenté le chiffre d’affaires net provenant de son portefeuille de marques de qualité supérieure, qui est passé de 23 % en 2019 à 28 % en 2022. En misant sur cette vigueur et sur de nouvelles innovations attrayantes, en particulier sur les marchés autres que celui de la bière, l’objectif de la Société est qu’environ le tiers de son chiffre d’affaires net, compte non tenu des ententes de brassage, des marques distribuées et des marques détenues par les distributeurs, provienne de son portefeuille de marques de qualité supérieure à moyen terme.

Élargir et accroître notre présence sur les marchés autres que celui de la bière. Le portefeuille de produits autres que la bière de la Société comprend des boissons aromatisées, des spiritueux et des breuvages sans alcool. Ce portefeuille de produits autres que la bière soutient les efforts déployés aux fins de la transformation du portefeuille en faveur de marques supérieures de la Société et il est surtout constitué de produits évolutifs dans des secteurs à plus forte croissance. Avec diverses boissons aromatisées, qui comprennent des produits gagnants comme la Simply Spiked et la Arnold Palmer Spiked, des marques de whisky reconnues vendues par Coors Spirits Company et des boissons énergisantes faisant partie de notre partenariat avec la marque ZOA Energy de Dwayne Johnson, la Société s’attend à ce qu’environ la moitié de la croissance du chiffre d’affaires net des marques de qualité supérieure provienne de son portefeuille de produits autres que la bière à moyen terme.

Investir dans nos capacités.Molson Coors a l’intention de continuer d’investir pour se doter des meilleures capacités et gagner en efficience, notamment dans la transformation numérique, l’efficacité de la commercialisation, la réalisation des ventes et les initiatives en matière de développement durable. Depuis 2019, la Société a accru sa capacité de production de canettes d’aluminium, construit un nouvel assembleur d’assortiments de boissons aux États-Unis, ajouté une chaîne d’embouteillage en cannettes à ses installations en Croatie, construit une nouvelle brasserie à la fine pointe de la technologie au Canada, entamé une importante modernisation de sa brasserie de Golden, au Colorado, et accru ses capacités de production de boissons aromatisées aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. La transformation numérique de la Société a aussi permis d’améliorer l’efficacité de ses activités de commercialisation et de vente. Les investissements continus dans ces capacités devraient favoriser la croissance et l’augmentation des marges, grâce à l’amélioration de la productivité, à l’efficience opérationnelle et aux économies de coûts.

Soutenir les gens, les collectivités et la planète. La Société a réitéré ses valeurs fondamentales, dont la première consiste à « Privilégier les gens », en plus d’investir dans leur réussite et de soutenir les collectivités dans lesquelles ils travaillent, et ce, à l’échelle mondiale. M. Hattersley a fait l’éloge des plus de 16 000 employés du monde entier qui ont contribué à la croissance au cours des dernières années, tout comme les principes fondamentaux du plan de revitalisation.

Perspectives financières :

Perspectives financières à long terme :

Croissance du chiffre d’affaires net annuel à un chiffre peu élevée en devises constantes

Hausse annuelle à un chiffre moyenne du bénéfice avant impôt sous-jacent en devises constantes

Croissance à un chiffre élevée du bénéfice par action sous-jacent annuel

Ratio de la dette nette par rapport au BAIIA sous-jacent de moins de 2,5 à long terme

Rachat d’actions :

Aujourd’hui, la Société a annoncé que son conseil d’administration avait autorisé un programme de rachat d’actions d’un montant de 2 milliards de dollars, d’une durée prévue de cinq ans. La Société a comme objectif que ses rachats soient composés d’achats continus et axés sur les occasions qui, à son avis, amélioreront la création de valeur pour les actionnaires grâce à une approche équilibrée et cohérente.

La webdiffusion de l’événement est accessible à partir de la page des relations avec les investisseurs du site Web de Molson Coors Beverage Company, à l’adresse ir.molsoncoors.com. Une rediffusion sera disponible à la fin de l’événement.

À propos de Molson Coors Beverage Company

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors Beverage Company brasse des bières qui unissent les gens pour célébrer tous les moments de la vie. Peu importe qu’il s’agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Vizzy Hard Seltzer, de la Leinenkugel’s Summer Shandy, de la Miller High Life et d’autres marques, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques. Bien que l’histoire de Molson Coors soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s’étend au-delà du marché brassicole.

Molson Coors Beverage Company est une société cotée en bourse qui exerce ses activités par l’intermédiaire de ses secteurs Amériques et EMOAAP, et qui est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. Notre stratégie visant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») est axée sur les gens et la planète et elle reflète l’engagement de la Société à améliorer les normes au sein de l’industrie et à laisser une empreinte positive sur ses employés, ses consommateurs, ses collectivités et l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Beverage Company, visitez le site Web de la Société à l’adresse molsoncoors.com/fr ou molsoncoors.com/fr/Aperçu-de-la-durabilité, ou encore à l’adresse @MolsonCoors sur Twitter.

À propos de Molson Coors Canada Inc.

Molson Coors Canada Inc. (« MCCI ») est une filiale de Molson Coors Beverage Company (« MCBC »). Les actions échangeables de catégorie A et de catégorie B de MCCI sont assorties en grande partie des mêmes droits économiques et de vote que les catégories d’actions ordinaires respectives de MCBC, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de MCBC et dans le rapport sur formulaire 10-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le porteur fiduciaire de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie A et de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie B a le droit d’exprimer un nombre de voix correspondant au nombre d’actions échangeables de catégorie A et d’actions échangeables de catégorie B alors en circulation, respectivement.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « prévoir », « avoir l’intention de », « objectifs », « plans », « croire », « continuer », « pouvoir », « s’attendre à », « chercher à », « estimer », « perspectives », « tendances », « avantages futurs », « potentiel », « projeter », « stratégies » et des variations de ces expressions et d’autres expressions similaires, ainsi que l’utilisation du futur et du conditionnel, désignent des déclarations prospectives. Les déclarations qui ont trait aux projections visant notre performance financière future, notre croissance prévue et les tendances liées à nos activités, ainsi que les autres descriptions se rapportant à des événements ou circonstances futurs constituent des déclarations prospectives et comprennent, sans s’y limiter, les déclarations présentées aux rubriques « Perspectives financières » et « Rachat d’actions » à l’égard des attentes relatives à l’inflation, au revenu disponible limité des consommateurs, aux préférences des consommateurs, aux tendances générales concernant les volumes et la part de marché, aux tendances en matière de prix, aux forces de l’industrie, à nos stratégies de réduction des coûts, aux volumes de livraison et à la rentabilité, à l’adéquation des sources de financement et aux résultats prévus, aux attentes concernant le financement de nos dépenses d’investissement et de nos activités futures, aux capacités en matière de service de la dette, au montant et à l’échelonnement de la dette et aux niveaux de levier financier et à la part de marché et aux attentes relatives aux dividendes futurs. En outre, les déclarations que nous formulons dans le présent communiqué et qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent également constituer des déclarations prospectives.

Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d’aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l’expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent, entre autres, la détérioration de la conjoncture économique, de la situation politique et des conditions sur les marchés du crédit et/ou financiers; notre dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement mondiale et notre exposition importante aux variations des prix des marchandises et des autres intrants, de même que l’incidence des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et des pressions inflationnistes; la faiblesse, ou l’affaiblissement, des conditions économiques, sociales et autres dans les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités; la perte ou la fermeture d’une brasserie principale ou d’une autre installation clé; des incidents liés à la cybersécurité ayant une incidence sur nos systèmes d’information, de même que la violation des lois et règlements sur la protection des données; notre dépendance à l’égard de l’image de nos marques, notre réputation, la qualité des produits et la protection de la propriété intellectuelle; l’évolution constante de l’industrie brassicole mondiale et, de façon plus large, de l’industrie de l’alcool, ainsi que notre position dans l’industrie brassicole mondiale et le succès de nos produits dans nos marchés; la concurrence au sein de nos marchés; notre capacité à innover avec succès et en temps opportun au-delà du marché brassicole; les changements en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale, aux perceptions et à l’opinion politique en ce qui concerne les catégories de boissons dans lesquelles nous exerçons nos activités; les grèves, les arrêts de travail ou d’autres difficultés liées à la main-d’œuvre; les questions liées aux facteurs ESG; les changements climatiques et autres phénomènes météorologiques; l’offre et la disponibilité insuffisantes d’eau de qualité; notre dépendance à l’égard du personnel clé; notre dépendance à l’égard de tiers fournisseurs de services ainsi que des systèmes internes et des systèmes externalisés; les incidences de la pandémie de coronavirus; notre niveau d’endettement important, qui nous expose à des risques financiers et opérationnels, et en vertu duquel nous sommes assujettis aux ententes régissant cette dette, qui comportent des clauses restrictives et des restrictions financières et relatives à l’exploitation; la détérioration de nos notations de crédit; les réductions de la valeur comptable de notre goodwill et de nos autres immobilisations incorporelles; les estimations et les hypothèses sur lesquelles nos projections financières sont fondées, qui pourraient s’avérer inexactes; notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de fournisseurs pour obtenir les intrants dont nous avons besoin pour exercer nos activités; la résiliation des ententes conclues avec un ou plusieurs fabricants, distributeurs ou producteurs, ou la modification de ces dernières, ou des problèmes causés par notre dépendance à l’égard des parties à ces ententes; l’issue défavorable de questions juridiques ou réglementaires; nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées à la réglementation des systèmes de distribution de nos produits; le fait que nos états financiers consolidés sont assujettis aux fluctuations des taux de change; des modifications de la réglementation environnementale, fiscale et commerciale, ou notre incapacité à nous conformer aux règlements concernant les permis, le commerce ou autres; les risques liés aux activités avec nos coentreprises; notre incapacité à repérer ou à finaliser des acquisitions et des coentreprises intéressantes et à les intégrer à nos activités existantes et les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d’informations nouvelles ou d’événements subséquents, ou autrement, sauf dans les cas exigés par la loi.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Outre les mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »), nous utilisons également des mesures financières non conformes aux PCGR, dont la liste et les définitions sont présentées ci-dessous, pour prendre les décisions opérationnelles et financières et pour évaluer la performance de la Société et des secteurs. Ces mesures non conformes aux PCGR devraient être considérées comme des suppléments à nos résultats d’exploitation présentés selon les PCGR des États-Unis (et non comme des mesures de remplacement de ceux-ci). Nous avons fourni des rapprochements de toutes les mesures historiques non conformes aux PCGR et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États-Unis, et nous avons appliqué systématiquement les ajustements à nos rapprochements afin de déterminer chaque mesure non conforme aux PCGR.

Notre direction utilise ces mesures pour ramener sur une base plus comparable les résultats financiers d’une période à l’autre, comme des mesures pour la planification et les prévisions générales ainsi que pour l’évaluation des résultats réels par rapport aux prévisions; dans les communications avec le conseil d’administration, les actionnaires, les analystes ainsi que les investisseurs au sujet de notre performance financière; des mesures de comparaison utiles par rapport à la performance de nos concurrents; et des mesures aux fins de certains calculs de la rémunération incitative de la direction. Nous croyons que ces mesures sont utiles pour les investisseurs et qu’elles sont utilisées par ceux-ci ainsi que par d’autres utilisateurs de nos états financiers dans l’évaluation de notre performance d’exploitation.

Bénéfice sous-jacent (perte sous-jacente) avant impôt (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : bénéfice [perte] avant impôt) – Mesure du bénéfice (de la perte) de la Société avant impôt excluant l’incidence de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis. Les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR comprennent le goodwill et les pertes de valeur d’autres immobilisations corporelles et incorporelles, les coûts liés à la restructuration et à l’intégration, les profits et pertes latents évalués à la valeur de marché, les pertes potentielles ou subies liées à certains litiges et règlements et les profits et pertes découlant de la vente d’actifs hors exploitation, entre autres. Ils sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et doivent faire l’objet d’ajustements aux fins du calcul des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs et peuvent varier de manière importante d’une société à l’autre, et la direction fait preuve d’un jugement important à leur égard.

Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) attribuable à MCBC (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : bénéfice net [perte nette] attribuable à MCBC) – Mesure du bénéfice net (de la perte nette) attribuable à MCBC excluant l’incidence des éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus), l’incidence fiscale connexe des éléments d’ajustement non conformes aux PCGR et certains autres éléments fiscaux non récurrents.

Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) par action sur une base diluée attribuable à MCBC (aussi appelé bénéfice par action sous-jacent) (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : bénéfice net [perte nette] par action sur une base diluée attribuable à MCBC) – Mesure du bénéfice net (de la perte nette) attribuable à MCBC sous-jacent, tel qu’il est défini ci-dessus, par action sur une base diluée. Le cas échéant, une perte nette déclarée par action diluée attribuable à MCBC est calculée en fonction du nombre d’actions de base, car les actions dilutives ont un effet antidilutif. Si le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) attribuable à MCBC devient un bénéfice, compte non tenu de l’incidence de nos ajustements non conformes aux PCGR, nous ajoutons les actions dilutives supplémentaires au nombre d’actions dilutives en circulation, selon la méthode des actions propres.

Ratio de la dette nette par rapport au bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements sous-jacent (le « BAIIA sous-jacent ») (mesures conformes aux PCGR les plus comparables : trésorerie, dette et bénéfice [perte] avant impôt) – Mesure du levier financier de la Société calculé comme étant la dette nette (définie comme la tranche courante de la dette à long terme et les emprunts à court terme, auxquels on ajoute la dette à long terme déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) divisée par le BAIIA sous-jacent des douze derniers mois. Le BAIIA sous-jacent correspond au bénéfice net (à la perte nette) excluant les charges (les produits) d’intérêts, la charge (l’économie) d’impôt, les amortissements et l’incidence de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus). Cette mesure ne correspond pas au ratio d’endettement maximal de la Société en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, qui permet d’apporter d’autres ajustements dans le calcul du ratio de la dette nette par rapport au BAIIA.

Devises constantes – Les devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR servant à évaluer le rendement, compte non tenu de l’incidence des fluctuations découlant de la conversion des devises et de certaines transactions en devises, et elles visent à être représentatives des résultats en monnaie locale. Étant donné que nous exerçons nos activités dans divers pays étrangers dont la monnaie locale peut s’apprécier ou se déprécier considérablement par rapport au dollar américain ou aux autres devises liées à nos activités d’exploitation, nous utilisons des devises constantes à titre de mesure additionnelle pour évaluer le rendement sous-jacent de chaque secteur d’exploitation, sans tenir compte des fluctuations des taux de change. Les variations en pourcentage du chiffre d’affaires net et du bénéfice (de la perte) avant impôt sous-jacent en devises constantes tiennent compte de l’incidence des taux de change en convertissant les résultats en monnaie locale de la période considérée (qui tiennent également compte de l’incidence des activités de couverture du risque de change de la période antérieure correspondante) aux taux de change moyens pour la période respective de l’exercice qui sont utilisés pour convertir les états financiers de la période correspondante de l’exercice précédent. Le résultat obtenu correspond aux résultats en dollars américains de la période considérée, comme si les taux de change n’avaient pas varié par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. De plus, l’incidence des transactions en devises, laquelle est comptabilisée au poste Autres produits (charges) hors exploitation, montant net, est exclue de nos résultats en devises constantes de la période considérée.

Nos indications relatives aux mesures présentées ci-dessus sont aussi des mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ou ont été ajustées d’une autre façon pour en tenir compte. Lorsque nous fournissons des indications relatives aux diverses mesures non conformes aux PCGR présentées ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR des États-Unis sans effort exagéré, car nous ne pouvons pas prévoir avec un degré raisonnable de certitude l’incidence réelle des éléments inhabituels et des autres éléments d’ajustement non conformes aux PCGR. Il est difficile de prévoir avec précision les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR en raison de leur nature, car ces éléments sont généralement associés à des événements inattendus et non planifiés qui se répercutent sur la Société et sur ses résultats financiers. Par conséquent, nous ne pouvons pas présenter un rapprochement de ces mesures sans effort exagéré.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231003635031/fr/