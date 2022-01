Molson Coors Beverage : CESSERA LES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE SAINT ARCHER ET LA DISTRIBUTION DES MARQUES SAINT ARCHER CHEZ LES DÉTAILLANTS

L'entreprise compte vendre sa brasserie de San Diego à Kings & Convicts Brewing Co. et se concentrer sur la croissance de son portefeuille de marques artisanales et la part de marché de ses bières super premium

GOLDEN (Colorado) et MONTRÉAL (Québec) - Molson Coors entreprise de boissons (NYSE : TAP; TSX : TPX) a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait fin aux activités d'exploitation de la brasserie Saint Archer et retirait les marques Saint Archer de son réseau de détaillants. L'entreprise prévoit aussi de vendre sa brasserie et son pub situés dans la région métropolitaine de San Diego en Californie à Kings & Convicts Brewing Company, une brasserie artisanale dont le siège social est à San Diego.

« L'équipe de Saint Archer a mis sur pied une marque distinctive qui a une clientèle très fidèle dans le sud de la Californie. Malheureusement, l'entreprise éprouve des difficultés à assurer sa croissance malgré un important investissement en ressources de production et de commercialisation », souligne Paul Verdu, vice-président de Tenth and Blake, la division artisanale de Molson Coors. « Nous allons continuer à détenir la marque Saint Archer pendant que nous déterminons le meilleur plan à long terme et que nous nous concentrons sur la croissance de nos brasseries régionales qui continuent de dépasser nos concurrents sur notre marché intérieur. »

La vente à Kings & Convicts comprend une brasserie établie dans le quartier Miramar de San Diego et tous ses actifs physiques ainsi que le bar d'une superficie de 110 mètres carrés situé dans la ville côtière de Leucadia dans le comté nord de San Diego. La brasserie de Miramar deviendra effectivement le nouveau siège social d'exploitation de Kings & Convicts Brewing Company où l'entreprise commencera à brasser son propre portefeuille de marques principales et de spécialité tout au long de l'année, des bières produites en petits brassins pour Ballast Point Brewing Co. ainsi que de toutes nouvelles boissons artisanales.

Kings & Convicts compte conserver tout le personnel des équipes d'exploitation et de la salle de dégustation actuellement en place aux deux emplacements.

Comme le soulignait le copropriétaire et chef de la direction de Kings & Convicts, Brendan Watters, « Nous sommes enchantés de l'acquisition des installations de brassage et des bars ainsi que du personnel de production et de bar si talentueux. Nous offrons nos meilleurs vœux de succès à Molson Coors avec la marque Saint Archer. »

Les marques artisanales régionales demeurent une importante priorité pour Molson Coors alors que l'entreprise vise à accroître sa part du segment super premium dans la catégorie de la bière.



À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens pour célébrer tous les moments de la vie. Molson Coors produit plusieurs des marques de bière les plus aimées et emblématiques, dont Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Coors Banquet, la bière belge blanche Blue Moon, Blue Moon LightSky, Vizzy, Summer Shandy de Leinenkugel, Creemore Springs, Hop Valley et bien d'autres. Bien que l'historique de l'entreprise soit fermement ancré dans le brassage de la bière, Molson Coors offre un portefeuille de marques moderne qui s'étend aussi au-delà de la bière. Notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance est axée sur les gens et la planète et s'appuie sur un fort engagement à rehausser les normes de l'industrie et à laisser une empreinte favorable sur nos employés, nos consommateurs, nos communautés et l'environnement. Pour en savoir davantage sur Molson Coors entreprise de boissons, visitez les sites Web molsoncoors.com et MolsonCoorsOurImprint.com ou son compte Twitter @MolsonCoors.

À propos de Kings & Convicts Brewing Co.

Kings & Convicts est une entreprise privée dont les sièges sociaux sont établis à San Diego en Californie et à Highwood en Illinois sur la rive nord de Chicago. Créée par un Anglais et un Australien, Kings & Convicts a commencé à brasser pour le grand public en 2017. La liberté anti-autoritaire et l'esprit de camaraderie sont les fondements sur lesquels elle s'appuie. Les ales et lagers qu'elle brasse s'inspirent de fables racontant les aventures de prisonniers et de membres de la royauté et le mouvement des gangsters américains. Chaque bière raconte une histoire. Après avoir officiellement déplacé son siège social et ses activités de brassage à San Diego en 2020 faisant suite à son acquisition de Ballast Point, Kings & Convicts a immédiatement commencé à mettre l'accent sur l'engagement communautaire et le rétablissement d'un lien avec la ville d'origine de Ballast Point grâce à l'appui de programmes et d'activations à l'échelle locale et de causes charitables et à des commandites d'équipes de sport tant par l'entremise de Ballast Point que par sa propre marque. En 2021, Kings & Convicts est devenu le commanditaire de bière artisanale officiel des Seals de San Diego (NLL) pour la saison 2021-22. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise, suivez-la sur Instagram et Facebook et visitez son site à www.kingsandconvicts.com.