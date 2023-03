Molson Coors Beverage Company crée une nouvelle fonction commerciale dans les Amériques

Michelle St. Jacques est nommée à la tête d'une nouvelle fonction alors que la société entend accélérer la croissance en se concentrant davantage et en établissant des priorités

Une semaine après avoir annoncé que la société avait enregistré une croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices pour la première fois depuis plus d’une décennie, Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP, TAP.A) (TSX : TPX.B, TPX.A) vient d’annoncer la création d’une fonction commerciale centralisée au sein de sa division commerciale des Amériques, laquelle est censée accélérer sa croissance dans les années à venir.

Cette nouvelle fonction rassemblera plusieurs équipes et régions autour d’une seule stratégie, ce qui devrait permettre de mieux définir l’ensemble du portefeuille et les priorités régionales tout en permettant à l’entreprise de développer plus rapidement de nouveaux espaces blancs, de nouvelles marques et de nouvelles capacités. Ce virage permettra aussi de mieux cibler et soutenir les portefeuilles de produits non alcoolisés et de spiritueux de Molson Coors, qui sont prêts à évoluer après plusieurs années de succès.

« En 2022, nous avons enregistré une croissance de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices pour la première fois depuis bien longtemps, et notre objectif est donc de poursuivre sur cette voie dans les années à venir », a déclaré le PDG de Molson Coors, Gavin Hattersley. « Nous nous basons sur nos réalisations des trois dernières années pour ainsi inaugurer la prochaine phase de croissance de notre société par une collaboration plus étroite, une prise de décision plus rapide et un soutien commercial plus solide pour l’ensemble de nos produits », ajoute-t-il.

L’ensemble des opérations commerciales aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, y compris celles liées aux ventes, au marketing, à l’innovation et à la stratégie numérique, ainsi que les gammes de produits sans alcool et de spiritueux de l’entreprise, seront intégrées aux tâches de la nouvelle fonction. Alors que l’entreprise poursuit sa transformation en une société de boissons à part entière, la création d’une équipe commerciale centralisée permettra de garantir que le portefeuille des bières sans alcool puisse pleinement exploiter les ressources d’une structure commerciale plus large. Une nouvelle équipe numérique sera chargée de créer un écosystème numérique unifié dans les Amériques pour améliorer la rapidité, la cohérence et la qualité des résultats. L’équipe chargée de l’innovation relèvera désormais directement de la nouvelle fonction commerciale afin de mieux s’aligner sur l’ensemble du marché des Amériques et d’accélérer l’innovation dans les segments de la bière, des boissons aromatisées, des produits sans alcool, des spiritueux, entre autres.

Michelle St. Jacques, qui occupait le poste de directrice du marketing chez Molson Coors depuis 2019, a été nommée directrice commerciale. Son leadership a joué un rôle essentiel dans le succès de l’entreprise puisqu’elle a réussi à renforcer la position de marques phares et emblématiques comme Coors Light à travers le lancement de la campagne publicitaire « Made to Chill » et de bâtir une solide stratégie de produits premium light en mettant en place des stratégies lucides pour Miller Lite et Coors Light. St. Jacques a également fait progresser la gamme de produits haut de gamme de Molson Coors, en pénétrant de nouveaux espaces blancs grâce à des innovations réussies comme Topo Chico Hard Seltzer et Simply Spiked Lemonade. Née au Canada, son expérience commerciale à l'échelle internationale sera un véritable atout dans son nouveau poste.

« Depuis qu’elle a rejoint notre entreprise, Michelle s’est forgée une réputation de bâtisseuse de marques et de conquérante d’espaces blancs dans une optique axée sur le consommateur, et ce pour faire progresser notre entreprise de manière efficace », a déclaré M. Hattersley. « Alors que nombre d’entre nous connaissent sa créativité et ses coups d’éclat en marketing, j’ai pu constater de visu comment elle utilise sa vision de la croissance et son esprit commercial pour coopérer avec les équipes de marketing, de vente et des régions pour maximiser l’impact. Ce faisant, elle a non seulement fait preuve d’une excellente maîtrise de l’ensemble de l’activité, mais a également gagné la confiance des distributeurs et des détaillants. Je suis ravi de savoir qu’elle assumera ce nouveau poste et qu’elle nous aidera à faire avancer notre activité dans les Amériques vers de nouveaux sommets », ajoute-t-il.

« Nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes lorsque nous travaillons ensemble et collaborons au sein d’une même équipe commerciale. Au cours des dernières années, nous avons bâti un partenariat incroyable entre les équipes de vente et de marketing, nous avons tout mis en œuvre pour établir une approche unifiée afin de développer nos marques internationales aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, et nous avons élaboré nos nouvelles stratégies de commercialisation pour les boissons non alcoolisées et les alcools forts », a déclaré St. Jacques. « Grâce à cette nouvelle structure, je vois une énorme opportunité d’aller encore plus loin, en faisant évoluer nos marques, notre capacité d’innovation et nos ressources numériques plus rapidement dans toute la région et en élevant nos ambitions en tant que société de boissons », ajoute-t-elle.

St. Jacques a confié à Sofia Colucci le poste de directrice du marketing de l’entreprise. Ayant acquis une réputation de créatrice hors pair, Colucci a rejoint la société en 2017 et occupe actuellement le poste de vice-présidente mondiale du marketing pour Miller Brands and economy. Sous sa direction, Miller Lite est maintenant la marque la plus florissante depuis des années, augmentant ainsi sa part totale de marché aux États-Unis. Colucci excelle dans sa capacité à concilier la créativité avec la construction de la marque pour stimuler la croissance, comme en témoigne le lancement de la plateforme mondiale et innovante Tastes Like Miller Time , les événements de marque adaptés à la culture locale et le récent succès de la première publicité de Molson Coors au Super Bowl depuis plus de 30 ans.

Après avoir réussi à introduire Molson Coors dans de nouveaux secteurs et à amener des marques comme ZOA Energy et le whisky Five Trail à maturité, le président actuel de la croissance émergente, Pete Marino, quittera l’entreprise pour se consacrer à sa prochaine aventure entrepreneuriale.

« Pete et son équipe ont réussi à concrétiser une série de premiers acquis pour notre entreprise dans des segments émergents de notre portefeuille, et à présent dans des secteurs d’envergure dans notre industrie. Sans leur travail, nous ne serions pas en mesure de développer notre activité en pleine croissance », a déclaré M. Hattersley. « Personnellement, je connais Pete depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Il est incroyablement brillant, a un grand cœur et un esprit vif, et j’ai hâte de suivre ses succès futurs », ajoute-t-il.

« La création d’un nouveau poste de directeur commercial permettra de faire passer notre excellent départ en matière de croissance émergente au niveau supérieur, et je soutiens pleinement cette démarche. La transition vers une société de boissons est le bon chemin pour Molson Coors, et cette nouvelle structure devrait fournir un soutien commercial additionnel qui permettra à nos équipes de produits non alcoolisés et de spiritueux de se développer encore plus rapidement à mesure que ces derniers évoluent », a déclaré M. Marino. « Je suis très fier des partenariats que nous avons établis et des marques que nous avons bâties. Le temps est venu de repenser notre structure pour accélérer la croissance de ces marques émergentes en les intégrant davantage à l’entreprise au sens large. J’ai toujours privilégié les opportunités entrepreneuriales, qu’il s’agisse de lancer ma propre entreprise il y a quelques années ou de donner vie aux marques émergentes chez Molson Coors, et c’est le bon moment pour moi de quitter l’entreprise et de me concentrer sur ma prochaine aventure entrepreneuriale », ajoute-t-il.

Cette restructuration intervient après les excellents résultats affichés par Molson Coors en 2022, qui a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices pour la première fois en plus de dix ans. Le portefeuille de marques de la société a également enregistré des résultats impressionnants. Pour la première fois depuis au moins 15 ans, au quatrième trimestre de 2022, la part de marché cumulée en termes de volume de Coors Light et Miller Lite aux États-Unis a dépassé celle de Bud Light dans les canaux étudiés. Au Canada, Molson Canadian a augmenté ses revenus et sa part de marché pour l’ensemble de l’année. Le portefeuille américain de produits haut de gamme a enregistré le deuxième plus grand chiffre d’affaires de tous les grands brasseurs américains en 2022. De plus, ZOA Energy a connu une croissance en volume de la marque à trois chiffres au quatrième trimestre ainsi que sur l’ensemble de l’année, avec une accélération de la tendance au cours du trimestre.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant la stratégie de Molson Coors, ses initiatives et ses objectifs en tant que société. Bien que Molson Coors estime que les hypothèses sur lesquelles reposent ses déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut aucunement garantir que ces hypothèses se concrétiseront. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives à cause des risques, incertitudes et hypothèses. Ces facteurs englobent ceux détaillés dans les documents publics déposés par Molson Coors auprès de la SEC, y compris son dernier rapport annuel du formulaire 10-K. Vous ne devriez pas placer une confiance excessive dans ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont publiées. Molson Coors ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives ou autres déclarations contenues dans ce communiqué, sauf si la loi l’exige.

